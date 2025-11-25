Haberler

İsrail Meclisi'nden Batı Şeria'da Arazi Satın Alma Yasa Tasarısına Onay

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail Meclisi Dış İlişkiler ve Savunma Komitesi, işgal altındaki Batı Şeria'da Yahudilerin arazi satın almasını kolaylaştıracak bir yasa tasarısını onayladı. Tasarı, uluslararası hukukun ihlali olarak değerlendiriliyor.

İsrail Meclisi Dış İlişkiler ve Savunma Komitesi, Yahudilerin işgal altındaki Batı Şeria'da arazi satın almasını kolaylaştıracak yasa tasarısını onayladı.

Haaretz gazetesinin haberine göre, yasa tasarısı, Moşe Solomon, Limon Son Har-Melech, Yuli Edelstein'ın dahil olduğu bir grup milletvekili tarafından komiteye sunuldu.

Dış İlişkiler ve Savunma Komitesi, işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak çabalarına hız verdiği bir dönemde, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin bölgede arazi satın almasını önünü açacak tasarıya onay verdi.

Komitenin onayladığı tasarı, İsrail Meclisi'nde 3 oylamadan da geçmesi halinde yasalaşacak.

Dış İlişkiler ve Savunma Komitesi Başkanı Boaz Bismuth, tasarının oylamada kabul edilmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Ayrımcılığı ortadan kaldırmanın ve İsrail vatandaşlarının toprakları üzerindeki doğal haklarını geri kazanmasının zamanı geldi." ifadelerini kullandı.

???????- "İlhak hamlesi"

İsrailli sivil toplum kuruluşu Barış Şimdi'den (Peace Now) yapılan açıklamada, "uluslararası hukukun açık ihlali" olan yasa tasarısının aşırı sağın başlattığı bir başka ilhak hamlesi olduğunun altı çizildi.

İsrail ordusunun 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da Ürdün yasaları geçerliliğini korurken uluslararası hukuka göre, İsrail'in işgalci güç olarak yürürlükte olan yasaları değiştirme yetkisi bulunmuyor.

Öte yandan Tel Aviv yönetimi, 1971'de Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Batı Şeria'da İsrail Sivil İdaresi'ne kayıtlı şirketler kurarak arazi satın almasını öngören karar çıkartmıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da gasbedilen Filistin toprakları üzerine kurulu 250'ye yakın yasa dışı yerleşim bulunuyor. Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki bu gasplar yasa dışı sayılıyor.

Kaynak: AA / Burak Dağ - Güncel
Otopsi raporu çıktı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni

1 numaralı şüphe, raporla kanıtlandı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rus Temel Reis'in kolları tehlikede: Tehlikeli enjeksiyonlar ağır enfeksiyona yol açtı

Rus Temel Reis, şov uğruna kollarını kaybediyor
'Fuhşa teşvik'le suçlanan Hülya Avşar'dan ilk açıklama

'Fuhşa teşvik'le suçlanan Hülya Avşar'dan ilk açıklama
Hamile eşini öldüren eşten pes dedirten savunma

Hamile eşini öldüren eşten pes dedirten savunma
Devlet Bahçeli 'Darağacı' dedi, parti grubu ayağa kalktı

Bahçeli "Darağacı" dedi, parti grubu ayağa kalktı
Rus Temel Reis'in kolları tehlikede: Tehlikeli enjeksiyonlar ağır enfeksiyona yol açtı

Rus Temel Reis, şov uğruna kollarını kaybediyor
İzlemeyen pişman olur! Bu gece ortalık yanacak

İzlemeyen pişman olur! Bu akşam ortalık yanacak
Emre Mor'dan transferde ters köşe

Transferde ters köşe! Emre Mor ezeli rakibe gidiyor
130 milyon lira gelir garantili işe 8 kişi aranıyor ama başvuran yok

130 milyon lira gelir garantili işe 8 kişi aranıyor ama başvuran yok
Avustralyalı senatörden provokatif eylem! Kara çarşafla Meclis'e geldi

Provokatif eylem! Kara çarşafla Meclis'e geldi, ortalık fena karıştı
Kuduzdan hayatını kaybeden genç için yapılan yoruma tepki yağıyor

İnsan insana böyle bir cümleyi nasıl kurabilir? Tepkiler çığ gibi
Evrim Akın ile ilgili yeni iddialar! Dizinin makyözü tek tek anlattı

Evrim Akın ile ilgili yeni iddialar! Dizinin makyözü tek tek anlattı
Zeki Çelik'e Premier Lig'den dev talip

Öyle bir talibi çıktı ki reddetmesi neredeyse imkansız
1 Ocak'ta başlıyor! Elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem

Elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem başlıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.