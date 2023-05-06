İsrail Mart'ta Öldürülen 3 Filistinlinin Naaşını Teslim Etti

RAMALLAH, 6 Mayıs (Xinhua) -- İsrail ordusu, İsrail askerlerinin 50 günden uzun bir süre önce öldürdüğü 3 Filistinlinin naaşını Filistin tarafına teslim etti.

RAMALLAH, 6 Mayıs (Xinhua) -- İsrail ordusu, İsrail askerlerinin 50 günden uzun bir süre önce öldürdüğü 3 Filistinlinin naaşını Filistin tarafına teslim etti.

Filistin Kızılayı'ndan Cuma günü yapılan açıklamada İsrail ordusunun Filistin İsrail'le Güvenlik Koordinasyonu İrtibat Ofisi ile koordinasyon halinde cesetleri Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kenti yakınlardaki İsrail ordusunun kontrol noktasında Filistin tarafına teslim edildiği belirtildi.

Filistin menşeli haber ajansı WAFA, naaşları teslim edilen 3 kişinin 12 Mart'ta İsrail ordusunun Nablus civarındaki Sarra kontrol noktası yakınında bir araba içindeyken İsrail askerleri tarafından öldürülen Odai Shami, Jihad Shami ve Mohammad Dabik olduğunu bildirdi. Cesetler o zamandan bu yana İsrail askerleri tarafından alıkonulmuş haldeydi.

Filistin Yönetimi'nin geçen yılın Kasım ayında yayınladığı istatistiklere göre İsrail, İsrail askerlerinin 2015 yılından bu yana öldürdüğü 10 çocuk, 8 mahkum ve 3 kadın da dahil olmak üzere 110'un üzerinde Filistinlinin cesedini alıkoyuyor.

Filistin Yönetimi, 1967'den bu yana İsrail ile çatışmalarda hayatını kaybedenler arasında 256 Filistinlinin İsrail'in kuzeyindeki bir mezarlıkta gömülü olduğunu da kaydetti.

İsrail ordusu, son birkaç aydır çoğunlukla Batı Şeria'nın kuzeyindeki Filistin kasaba, köy ve mülteci kamplarına günlük baskınlar düzenliyor. İsrailliler, İsrail güvenlik güçlerinin aradığı Filistinli militanları tutuklamak için baskınların yapıldığını öne sürüyor.

Filistin'in resmi rakamlarına göre İsrailliler ile Filistinliler arasındaki çatışmalarda Ocak ayından bu yana 100'ün üzerinde Filistinli hayatını kaybetti. Öte yandan İsrail kaynakları, Filistinlilerin İsrail ve Batı Şeria'da düzenlediği saldırılarda 19 İsraillinin hayatını kaybettiğini kaydetti.