İsrail Maliye Bakanı Smotrich'ten Gazze'ye Tepki Çeken Çağrı

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya Hamas ile yapılan dolaylı esir takası müzakerelerini durdurarak Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların sürdürülmesi çağrısında bulundu.

Smotrich, partisinin haftalık grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İran'a 13 Haziran'da başlayan ve 12 gün süren saldırılara değinen Smotrich, bu saldırılarda "Tahran'ın nükleer programını yok ettiklerini" öne sürdü.

İsrail ile Suriye arasında ilişkilerin normalleştirilmesine ilişkin iddialara atıfta bulunan Smotrich, "Şam yönetiminin Tel Aviv ile normalleşme ve barış anlaşması için aracılar gönderdiğini" ileri sürdü.

Smotrich, Gazze'ye yönelik saldırıların "zafere kadar devam etmesi" gerektiğini savunarak, Netanyahu'ya Hamas ile esir takası ve Gazze'de ateşkes için yapılan dolaylı müzakereleri durdurması çağrısında bulundu.

İsrailli esirlerin yakınlarından Smotrich'e tepki

Öte yandan Gazze'de tutulan İsrailli esirlerin yakınları, Smotrich'in çağrısına yaptıkları yazılı açıklamayla tepki gösterdi.

Smotrich'in Gazze'deki esirlerin geri getirilmesi için gerçek bir planının olmadığı belirtilen açıklamada, "(Smotrich) İsrail halkını yanıltmaya ve onlara tehlikeli kavramlar satmaya ne zamana kadar devam edecek?" ifadesine yer verildi.

İsrail basını, ABD Başkanı Donald Trump ile Netanyahu'nun "Gazze'de 2 hafta içerisinde ateşkesin sağlanması" konusunda uzlaştıkları iddiasında bulunmuştu.

ABD Başkanı Trump da 27 Haziran'da yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nde "önümüzdeki hafta içinde ateşkes sağlanabileceğini" savunmuştu.

İsrail kabinesinin esir takası ve Gazze'de ateşkes için yürütülen müzakereleri görüşmek için dün toplandığı ancak herhangi bir sonuç çıkmadığı aktarılmıştı.