İsrail Maliye Bakanı Smotrich: Gazze'nin Tamamını İşgal Edeceğiz

İsrail Maliye Bakanı Smotrich: Gazze'nin Tamamını İşgal Edeceğiz
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Gazze'nin tamamen işgal edileceğini ve bu süreçte insani yardım girişlerine izin vereceklerini açıkladı. Smotrich, 'Gazze'de kalan her şeyi yok ediyoruz, dünya bizi durduramıyor.' dedi.

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Gazze'nin tamamını işgal edeceklerini belirterek, "Gazze'de kalan her şeyi yok ediyoruz, dünya bizi durduramıyor." dedi.

Dini Siyonizm Partisi lideri Smotrich, düzenlediği basın toplantısında, Gazze'ye asgari düzeyde insani yardım girişine izin vereceklerini söyledi.

İsrail ordusunun, Gazze'de işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek "Gideon'un Savaş Arabaları" isimli saldırı planı hakkında konuşan aşırı sağcı bakan, artık ordunun farklı bir yöntem benimsediğini kaydederek, "İşgal ediyoruz, temizliyoruz ve orada kalacağız." dedi.

Smotrich, "Gazze'de kalan her şeyi yok ediyoruz, dünya bizi durduramıyor." diyerek Gazze Şeridi'nden Filistinlileri önce şeridin güneyine ardından üçüncü ülkelere göçe zorlayacaklarını "Nüfus, Gazze Şeridi'nin güneyine ve oradan da üçüncü ülkelere ulaşacak." sözleriyle ifade etti.

Gazze Şeridi'ne asgari miktarda gıda ve ilaç girmesine izin vereceklerini aktaran Smotrich, Gazze'ye insani yardım girişine karşı çıkmayı sürdüreceğini, fakat istifa etmeyeceğini kaydetti.

Aşırı sağcı Maliye Bakanı, yardımların dağıtımını sağlayacak yeni mekanizma için ABD şirketinin birkaç gün içerisinde geleceğini, yardımların ulaşması için uluslararası talep geldiğini ve Filistinlilere sadece bir tabak yemek verileceğini söyledi.

İsrail güvenlik kabinesi, 2 Mart'tan bu yana insani yardım girişine izin verilmemesi nedeniyle insani krizi derinleştirdiği Gazze'ye "kıtlık yaşanmaması için temel miktarda gıda geçişine izin verme" kararı almıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yardım dağıtımı için yeni mekanizma kurulacağını, en erken 24 Mayıs'a kadar eski yöntemle yardımların dağıtılacağını, İsrail ordusunun yardım dağıtımı yapılan noktalarda "kontrolü sağlayacağını" açıklamıştı.

Netanyahu, Gazze'nin tamamını "ele geçireceklerini" aktarmıştı.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar - Güncel
DEM heyeti, siyasi partiler turuna başladı! İlk ziyaret DEVA'ya

Öcalan ile görüşme sonrası DEM Parti'den yeni hamle
Gabar Dağı'nda 19 Mayıs yürüyüşü

19 Mayıs'ta görkemli kutlama! Yürüyüş yapılan nokta hayli manidar
Tapu işlemlerinde büyük değişiklik içeren yeni uygulama yakında başlıyor

Tapuda yeni uygulama başlıyor! Herkes için zorunlu
Akaryakıt istasyonundaki kadını gasp etmek için dövmüşler

Akaryakıt istasyonunda öldüresiye dayak! Olayın sebebi ortaya çıktı
Türkiye'de maaşlardan ev kiralarına ayrılan pay rekora koşuyor

İşte Türkiye'de maaşların en çok harcandığı alan
Jose Mourinho'dan Galatasaray'a çok ağır sözler: Kutlayış biçiminiz, insani boyutunuzu gösterir

Mourinho'dan Galatasaray'a çok ağır sözler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AK Parti Genel Sekreteri İnan, masasına gelen son anketi paylaştı

İşte AK Parti'nin masasındaki son anket
Yunanistan'da deprem paniği! Okullar tatil edildi

Komşuda deprem paniği! Okullar tatil edildi
İbrahim Hatipoğlu'ndan gündem yaratacak açıklama: Çalmaya çalıştılar, çaldırmadık

Gündemi değiştirecek sözler: Çalmaya çalıştılar, çaldırmadık
Şampiyonluk kutlayan aile bebeklerini yolun ortasında unuttu

Şampiyonluk kutlayan aile bebeklerini yolun ortasında unuttu
Fenerbahçe'nin olaylı maçında sadece 1 futbolcu alkışlandı

Fenerbahçe'nin olaylı maçında tribünler sadece 1 futbolcuyu alkışladı
Çinli otomotiv devinin Türkiye'den sonra fabrika açacağı yer belli oldu

Çinli otomotiv devinin yeni rotası belli oldu
Eski sevgilisini ve kardeşini silahla vurdu, yakınları tarafından darbedildi

2 kardeşi silahla vurdu! Polis, kalabalığın elinden güçlükle kurtardı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.