Haberler

İsrail Maliye Bakanı Smotrich: Gazze İşgali İçin Planlar Hazırlanıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların bitmediğini ve ordunun ateşkesin çökme ihtimaline karşı Gazze'deki işgal planlarını hazırladığını açıkladı. Ayrıca, Gazze'nin yeniden inşasına izin vermeyeceklerini vurguladı.

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların bitmediğini öne sürerek ordunun ateşkesin çökme ihtimaline karşı Gazze Şeridi'nin tamamını işgale yönelik planlar hazırladığını söyledi.

İsrail basınına yansıyan haberlere göre, bir konferansta konuşan Smotrich, 7 Ekim 2023'teki Aksa Tufanı operasyonu ve Gazze'de sağlanan ateşkese ilişkin açıklamalarda bulundu.

Smotrich, Tel Aviv yönetiminin 7 Ekim 2023'te Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın Aksa Tufanı operasyonunu başlatmasının ardından kuzeyden de Hizbullah'a ait Rıdvan güçlerinin saldırı başlatacağından büyük endişe duyduğunu itiraf etti.

"7 Ekim'de Hizbullah'ın kuzeyden saldırıya geçmemesi İsrail'i şaşırttı"

Rıdvan gücünün 5 bin savaşçıyla kuzeyden saldırarak Tel Aviv'e kadar ulaşabileceği korkusuyla ordunun yarısının güneye gönderilmek yerine karargahlarda tutulduğunu dile getiren aşırı sağcı Bakan, saldırıya geçmeyen Hizbullah'ın kendilerini "şaşırttığını" ve bundan sonra tüm gücü güneye yönlendirdiklerini söyledi.

Smotrich, Aksa Tufanı'nın planlayıcısı olduğu söylenen Hamas'ın merhum lideri Yahya Sinvar'a işaret ederek, "Sinvar'ın neden kimseyle bilgi paylaşmadan tek başına saldırı yapmaya karar verdiğini hala kimse anlayamadı." itirafında bulundu.

"Gazze'nin yeniden inşasına izin vermeyeceğiz"

Gazze'de sağlanan ateşkese ilişkin de değerlendirmelerde bulunan İsrail Maliye Bakanı, asıl sınavın ateşkesin uygulanmasında olduğunu ileri sürerek "Gazze'nin gerçek anlamda silahsızlandırılması konusunda taviz vermeyeceğiz. Tam ve gerçek bir silahsızlandırma olmadan Gazze'nin yeniden inşasına da izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Smotrcih, İsrail ordusunun ateşkesin çökme ihtimaline karşı Gazze Şeridi'nin tamamını işgale yönelik bir acil durum planı hazırladığını açıkladı.

"Normalleşme anlaşmaları için yalvarmayacağız"

Abraham Anlaşmaları'nın genişletilmesinin büyük destekçisi olduğunu savunan İsrailli Bakan, "Buna rağmen ilişkilerin normalleşmesi için yalvarmayacağız. Biz bölgesel bir gücüz. Filistin Devleti kurulamayacak." diye konuştu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne Ekim 2023'te başlattığı ve 2 sene süren soykırımda yaklaşık 69 bin Filistinli hayatını kaybederken, 170 binden fazla Filistinli yaralandı. Gazze Şeridi'nde altyapının yüzde 90'ı yerle bir edildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın sunduğu plan çerçevesinde Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması 10 Ekim itibarıyla yürürlüğe girdi.

İsrail, ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana pek çok kez yükümlülüklerine rağmen ihlallerde bulunarak Gazze'de saldırılar düzenledi.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar - Güncel
Türkiye, 44 adet Eurofighter alacak

Türkiye uzun zamandır beklediği savaş uçaklarına kavuşuyor
İşte Türkiye'nin alacağı Eurofighter Typhoon savaş uçaklarının özellikleri

Sadece 9 ülkede var, 10. Türkiye oldu! Özellikleri de saymakla bitmez
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail'den Lübnan'a saldırı! 2 kişi hayatını kaybetti

İsrail terör estiriyor! O ülkeye saldırdılar
Vatandaşlara uyarı üstüne uyarı: Saat verildi, sele ve doluya dikkat

Vatandaşlara uyarı üstüne uyarı: Saat verildi, sele ve doluya dikkat
Hande Erçel'in İngilizcesi tartışma konusu oldu, meslektaşı Pınar Altuğ'dan yanıt geldi

Hande Erçel tartışmasında Pınar Altuğ tarafını belli etti
Bahis skandalı sonrası Ahmet Çakar'dan Galatasaray maçı için bomba yorum

Bahis skandalı sonrası Galatasaray maçı için bomba yorum
İsrail'den Lübnan'a saldırı! 2 kişi hayatını kaybetti

İsrail terör estiriyor! O ülkeye saldırdılar
Ağızlarındaki baklayı sonunda çıkardılar! İsrail, Gazze'de Türk askerini neden istemiyor?

İsrail, Gazze'de Türkiye'yi neden istemiyor? Baklayı sonunda çıkardı
Başsavcılık: Hakemlerle ilgili bahis soruşturması nisan ayında başlatıldı, derinleşerek devam edecek

Başsavcılıktan ilk açıklama! Hakemler aylardır takip ediliyormuş
TOKİ'den dev kampanya! 7 ilde sudan ucuza konut sahibi olma imkanı

TOKİ'den dev kampanya! 7 ilde sudan ucuza konut sahibi olma imkanı
Karadağ, Türkiye'den vizesiz seyahati geçici olarak askıya alıyor

Başbakan Türkiye kararını duyurdu: Vizesiz seyahati askıya alıyoruz
TFF, bahis oynayan hakemlerin isimlerini paylaşacak

Bahis oynayan hakemlerin isimleri tek tek açıklanıyor
Feci kaza! Yakıt tankeri ile otomobil kafa kafaya çarpıştı

Feci kaza! Yakıt tankeri ile otomobil kafa kafaya çarpıştı
Dünya devi son 8 maçını kazanamayan ünlü antrenörü kovdu

Dünya devi ünlü antrenörü kovdu
Güllü'nün ölümüyle ilgili bomba iddia! Kızı hakkında suç duyurusu yapıldı

Güllü'nün ölümüyle ilgili bomba iddia! Kızı hakkında suç duyurusu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.