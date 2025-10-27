İsrail Maliye Bakanı Smotrich: Gazze İşgali İçin Planlar Hazırlanıyor

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların bitmediğini öne sürerek ordunun ateşkesin çökme ihtimaline karşı Gazze Şeridi'nin tamamını işgale yönelik planlar hazırladığını söyledi.

İsrail basınına yansıyan haberlere göre, bir konferansta konuşan Smotrich, 7 Ekim 2023'teki Aksa Tufanı operasyonu ve Gazze'de sağlanan ateşkese ilişkin açıklamalarda bulundu.

Smotrich, Tel Aviv yönetiminin 7 Ekim 2023'te Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın Aksa Tufanı operasyonunu başlatmasının ardından kuzeyden de Hizbullah'a ait Rıdvan güçlerinin saldırı başlatacağından büyük endişe duyduğunu itiraf etti.

"7 Ekim'de Hizbullah'ın kuzeyden saldırıya geçmemesi İsrail'i şaşırttı"

Rıdvan gücünün 5 bin savaşçıyla kuzeyden saldırarak Tel Aviv'e kadar ulaşabileceği korkusuyla ordunun yarısının güneye gönderilmek yerine karargahlarda tutulduğunu dile getiren aşırı sağcı Bakan, saldırıya geçmeyen Hizbullah'ın kendilerini "şaşırttığını" ve bundan sonra tüm gücü güneye yönlendirdiklerini söyledi.

Smotrich, Aksa Tufanı'nın planlayıcısı olduğu söylenen Hamas'ın merhum lideri Yahya Sinvar'a işaret ederek, "Sinvar'ın neden kimseyle bilgi paylaşmadan tek başına saldırı yapmaya karar verdiğini hala kimse anlayamadı." itirafında bulundu.

"Gazze'nin yeniden inşasına izin vermeyeceğiz"

Gazze'de sağlanan ateşkese ilişkin de değerlendirmelerde bulunan İsrail Maliye Bakanı, asıl sınavın ateşkesin uygulanmasında olduğunu ileri sürerek "Gazze'nin gerçek anlamda silahsızlandırılması konusunda taviz vermeyeceğiz. Tam ve gerçek bir silahsızlandırma olmadan Gazze'nin yeniden inşasına da izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Smotrcih, İsrail ordusunun ateşkesin çökme ihtimaline karşı Gazze Şeridi'nin tamamını işgale yönelik bir acil durum planı hazırladığını açıkladı.

"Normalleşme anlaşmaları için yalvarmayacağız"

Abraham Anlaşmaları'nın genişletilmesinin büyük destekçisi olduğunu savunan İsrailli Bakan, "Buna rağmen ilişkilerin normalleşmesi için yalvarmayacağız. Biz bölgesel bir gücüz. Filistin Devleti kurulamayacak." diye konuştu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne Ekim 2023'te başlattığı ve 2 sene süren soykırımda yaklaşık 69 bin Filistinli hayatını kaybederken, 170 binden fazla Filistinli yaralandı. Gazze Şeridi'nde altyapının yüzde 90'ı yerle bir edildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın sunduğu plan çerçevesinde Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması 10 Ekim itibarıyla yürürlüğe girdi.

İsrail, ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana pek çok kez yükümlülüklerine rağmen ihlallerde bulunarak Gazze'de saldırılar düzenledi.