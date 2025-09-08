İsrail Maliye Bakanı'ndan Tehdit: Filistin Yönetimi Silinmeli

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Ramot Kavşağı'ndaki saldırının faillerinin Batı Şeria'daki köylerini, Gazze Şeridi'nde yerle bir edilen Refah ve Beyt Hanun'a çevirme tehdidinde bulundu.

Smotrich, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan yasa dışı Yahudi yerleşim biriminde düzenlenen silahlı saldırının ardından ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda Filistin yönetimini tehdit etti.

Filistin yönetiminin kabul edilemez olduğunu ileri süren Smotrich, "Filistin yönetimi haritadan silinmeli." ifadesini kullandı.

Smotrich, saldırıyı düzenleyen 2 kişinin işgal altında bulunan Batı Şeria'daki köylerinin Gazze Şeridi'nde yerle bir edilen Refah ve Beyt Hanun gibi görünmesi gerektiğini savundu.

Filistin yönetimi Doğu Kudüs'teki saldırıyı kınadı

Smotrich saldırı nedeniyle Filistin yönetimini tehdit ederken Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, işgal altındaki Doğu Kudüs'te düzenlenen saldırıyı kınadı.

Abbas'ın ofisinden yapılan açıklamada, "Filistinli ve İsrailli sivilleri hedef alan her türlü saldırıyı reddediyor ve kınıyoruz." ifadesine yer verildi.

Ben-Gvir'den silahlanma çağrısı

Öte yandan İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, İsrail vatandaşlarına silahlanma çağrısında bulundu.

Ben-Gvir, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail Yüksek Mahkemesi'nin Filistinli tutsakların cezaevindeki şartlarının iyileştirilmesi yönündeki kararını eleştirdi.

Filistinlilere hapishanelerde uygulanan sert muamelenin "caydırıcılık sağladığını" iddia eden Ben-Gvir, silahlanmanın saldırıda daha fazla İsraillinin ölmesini önlediğini öne sürerek silahlanma çağrısında bulundu.

Ben-Gvir, son bir hafta içinde bazı Filistinlilerin ve ailelerinin sınır dışı edilmesine ilişkin 35 emir imzaladığını, bu emirleri İsrail İçişleri ve Adalet Bakanı Yariv Levin'in onaylayacağına inandığını belirtti.

Otobüse düzenlenen saldırıda 6 kişi ölmüştü

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te yasa dışı Yahudi yerleşim birimi yakınlarında bulunan Ramot Kavşağı'nda bir otobüse düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişi ölmüştü.

İsrail basını, 6 kişinin öldüğü saldırıyı gerçekleştiren 2 kişinin Ramallah yakınındaki köylerden geldiğini öne sürmüş, ordunun işgal altındaki Batı Şeria'ya geçiş için kullanılan kontrol noktalarını iki yönlü olarak kapattığını aktarmıştı.

Saldırıda ayrıca 7'si ağır olmak üzere birçok kişi yaralanmıştı.