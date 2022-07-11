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İsrail Maliye Bakanı Liberman'dan Orta Doğu için ortak pazar çağrısı Açıklaması

AA - Güncel
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İsrail Maliye Bakanı Liberman'dan Orta Doğu için ortak pazar çağrısı Açıklaması

İsrail Maliye Bakanı Avigdor Liberman, ülkesi ile Arap ülkelerini birbirine bağlayacak, Orta Doğu için yeni bir ortak pazar kurma çağrısında bulundu.

İsrail Maliye Bakanı Avigdor Liberman, ülkesi ile Arap ülkelerini birbirine bağlayacak, Orta Doğu için yeni bir ortak pazar kurma çağrısında bulundu.

Liberman sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Orta Doğu için, İsrail, Suudi Arabistan, Ürdün, Mısır, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında yeni bir ortak pazar kurma vakti geldi." ifadesini kullandı.

Tüm ülkelerin, doğudan geçen bir yol, demir yolu ve otoban ile birbirine bağlanması gerektiğini kaydeden Liberman, "Bu, gerek güvenlik gerekse ekonomi alanında buradaki gerçeği baştan sona değiştirecek büyük bir meydan okumadır." paylaşımında bulundu.

Liberman'ın, ABD Başkanı Joe Biden'ın çarşamba günü başlaması beklenen ve İsrail, Filistin ve Suudi Arabistan'ı kapsayan bölge turu öncesi böyle bir açıklamada bulunması dikkati çekti.

İsrailli Bakan Liberman'ın çağrısına Arap ülkelerinden henüz herhangi bir karşılık gelmedi.

İsrail ile Arap ülkeleri arasında imzalanan normalleşme anlaşmaları sonrası taraflar arasında ticaret alanında dikkate değer bir büyüme yaşanmıştı.

AA / Güncel

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