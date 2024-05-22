İsrail Maliye Bakanı Filistin'e karşı cezalandırıcı kararlar alınmasını istedi

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Norveç, İrlanda ve İspanya'nın Filistin'i tanıyacağını duyurmasının ardından "Filistin yönetimine karşı fonların kesilmesi dahil sert cezalandırıcı kararlar" alınması çağrısında bulundu.

Smotrich, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kabine Toplantısı'nda kendisi gibi birçok bakanın Filistin yönetimine karşı fonların kesilmesi dahil cezalandırıcı kararlar almak istediğini belirtti.

İsrailli Bakan, Filistin yönetiminin "uluslararası tanınma talep etmek" ve "Lahey'de İsrail'e karşı davayı desteklemek" gibi "İsrail'e karşı tek taraflı adımlar attığını" iddia etti.

Smotrich, İsrail'in topladığı vergi gelirlerinden Filistin yönetimine transfer edilen fonun "acilen kesilmesi" konusundaki tavrını Başbakan Binyamin Netanyahu'ya ilettiğini aktardı.

Netanyahu'ya Filistin yönetiminin üst düzey isimleri ve ailelerine karşı "ek ekonomik yaptırımlar" alma çağrısında bulunan Smotrich, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs yakınlarında "10 bin yeni yasa dışı konut inşa edilmesi için acilen toplantı yapılmasını" istedi.

Norveç, İrlanda ve İspanya, Filistin'i uluslararası hukuka ve ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarına uygun şekilde 1967 sınırlarıyla tanıyacağını duyurmuştu.