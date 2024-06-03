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İsrail Maliye Bakanı Biden'ın ateşkes teklifini tehlikeli buldu

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İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı ateşkes teklifinin "tehlikeli" olduğunu savunarak, teklifin uygulanması halinde hükümetten çekilecekleri tehdidini tekrar etti.

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı ateşkes teklifinin "tehlikeli" olduğunu savunarak, teklifin uygulanması halinde hükümetten çekilecekleri tehdidini tekrar etti.

Smotrich, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes teklifine ilişkin İsrail Meclisi önünde açıklamada bulundu.

Biden'ın ateşkes teklifinin "tehlikeli" olduğunu ileri süren Smotrich, teklifin "Savaş Kabinesi tarafından yetkisiz bir şekilde verildiği, İsrail hükümeti ve devleti için bağlayıcı olmadığını" öne sürdü.

Smotrich, hükümetinin teklifi kabul etmesi halinde "bunun bir parçası olmayacakları ve başarısız (Netanyahu hükümeti) liderliği yenisiyle değiştirmek için çalışacaklarını" söyledi.

Maliye Bakanı Smotrich, 1 Haziran'da yaptığı açıklamada, "Şimdi Başbakan (Netanyahu) ile konuştum ve ona, Hamas'ı yok etmeden ve tüm esirleri geri getirmeden savaşı sonlandıracak bir hükümetin parçası olmayacağımı açıkça ifade ettim." demişti.

Biden, Beyaz Saray'daki konuşmasında, İsrail'in, 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu belirtmiş, ilk aşamada 6 haftalık ateşkes sürecinde, İsrail'in Gazze'deki yerleşim yerlerinden çekilmeyi ve tarafların elindeki rehinelerin bir bölümünün serbest bırakılmasını öngördüğünü söylemişti.

ABD Başkanı Biden, "çatışmaların kalıcı olarak sonlandırılması sürecine geçişle ilgili müzakerelerin yürütüleceği ikinci aşamada, erkek askerler dahil kalan hayatta olan tüm rehinelerin serbest bırakılacağını, İsrail'in Gazze'den çekileceğini (ilk aşamadaki), geçici ateşkesin kalıcı olarak çatışmaların sonlandırılmasına dönüşeceğini, ikinci aşamada tarafların tüm başlıklarda anlaşmaya varması ve ateşkesin kalıcı hale gelmesi durumunda ise üçüncü aşamaya geçileceğini, bu aşamada da Gazze'nin yeniden inşa sürecinin gündeme geleceğini ve tarafların elinde kalan ölü rehinelerin teslim edileceğini" aktarmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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