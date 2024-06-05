İsrail Maliye Bakanı, Biden'ın ateşkes teklifine karşı çıktı

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, ABD Başkanı Joe Biden'ın duyurduğu öneri kapsamında Filistinli gruplarla esir takası anlaşması yapılması ve Gazze'de ateşkese varılmasına karşı olduğunu yineledi.

Smotrich, KAN Radyosu'na verdiği röportajda, esir takası ve ateşkes teklifine karşı tutumunu açıkladı.

ABD Başkanı Biden'ın açıkladığı ateşkes teklifinin kabul edilmesi durumunda daha önce İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu, hükümeti devirmekle tehdit eden Smotrich, "Yaşamayı seven bir milletin ödeyemeyeceği bedeller vardır." dedi.

Biden'ın duyurduğu ateşkes önerisi

ABD Başkanı Joe Biden, 31 Mayıs'ta Beyaz Saray'daki konuşmasında, İsrail'in 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu belirtmişti.

Biden, önerinin İsrail'e ait olduğunu söylese de Netanyahu,"belirlenen hedefler" gerçekleşinceye kadar savaşa devam edeceklerini duyurmuştu. Netanyahu, Meclis Dış İlişkiler ve Savunma Komitesinde yaptığı konuşmada, İsrail'in önerdiği ile Biden'ın sunduğu teklif arasında "boşluklar" olduğunu öne sürmüştü.

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Netanyahu'nun ABD Başkanı Biden'ın açıkladığı ateşkes teklifini kabul etmesi durumunda hükümeti devirme tehdidinde bulunmuştu.

Hamas ise Biden'ın açıklamasının ardından "kalıcı ateşkes, işgal güçlerinin Gazze Şeridi'nden çekilmesi, yeniden inşa ve esir değişimiyle" ilgili önerilere olumlu baktıklarını duyurmuştu.