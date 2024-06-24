İsrail Maliye Bakanı Batı Şeria'nın Gasbedilmesini Savundu

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, işgal altındaki Batı Şeria topraklarının gasbedilmesini savundu.

Smotrich, liderliğini yaptığı Dini Siyonizm Partisi'nin toplantısında, Batı Şeria'daki İsrail işgalinin genişletilmesine ilişkin açıklamada bulundu.

Batı Şeria'da "önce sahada ve sonra yasal olarak egemenlik kuracaklarını" iddia ederek Filistin topraklarının gasbedilmesini savunan Smotrich, buradaki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerini de "yasallaştırma düşüncesi olduğunu" ileri sürdü.

Smotrich ayrıca,"Hayatının misyonunun bir Filistin devletinin kurulmasını engellemek olduğunu" ifade etti.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 451 bin, Doğu Kudüs'te ise yaklaşık 230 bin İsrailli, Filistin topraklarını gasbediyor. Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki bu gasplar yasa dışı sayılıyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Bu dönemde işgal altındaki bölgede İsrail güçleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 553 Filistinli hayatını kaybetti.