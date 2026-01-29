Haberler

İsrail askeri mahkemesi, 66 yaşındaki Filistinli yazarın gözaltı süresini uzattı

İsrail askeri mahkemesi, 'kışkırtma' suçlamasıyla 66 yaşındaki Filistinli yazar Velid el-Hudeli'nin gözaltı süresini 3 Şubat'a kadar uzattı. Filistinli Esirler Cemiyeti ve FKÖ, bu durumu ifade özgürlüğüne ve Filistin kültürel bilincine yönelik baskıların artması olarak değerlendirdi.

İsrail askeri mahkemesi, 66 yaşındaki Filistinli yazar Velid el-Hudeli'nin gözaltı süresini "kışkırtma" suçlamasıyla 3 Şubat Salı gününe kadar uzattı.

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan ortak açıklamada, "İşgalciler, başta kışkırtma olmak üzere muğlak suçlamalarla yazarları ve entelektüelleri hedef almaya, dijital alanı ise ifade ve düşünce özgürlüğünün suç sayıldığı bir baskı aracına dönüştürmeye devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Filistinli aydınları hedef alan bu politika kapsamında Ofer Hapishanesi'ndeki İsrail askeri mahkemesinin, yazar Hudeli'nin gözaltı süresini "kışkırtma" suçlamasıyla 3 Şubat Salı gününe kadar uzattığı kaydedildi.

Hudeli'nin, işgal hapishanelerindeki Filistinlilerin yaşadığı acıları belgeleyen en önemli edebiyatçılardan biri olduğuna dikkati çekilen açıklamada, yazarın edebi eserlerinin önemli bir bölümünü, uzun yıllar süren hapis deneyimlerinden yola çıkarak tutukluların yaşamlarını anlatmaya adadığı ifade edildi.

Hudeli'nin en uzunu 12 yıl olmak üzere defalarca tutuklandığı, 2007'deki 20 aylık gözaltı süresi dahil olmak üzere birçok kez "idari tutuklu" olarak cezaevinde kaldığı aktarıldı.

İsrail, Filistin anlatısını aktarma gücüne sahip kültürel sesleri susturmaya çalışıyor

Açıklamada, Hudeli'nin hedef alınmasının, esirler meselesi ve hapishane deneyimlerini ele alan yazıları nedeniyle uzun süredir devam eden takibin bir parçası olduğu vurgulanarak, İsrail'in Filistin anlatısını aktarma ve hapishanelerdeki uygulamaları ifşa etme gücüne sahip kültürel sesleri susturmaya çalıştığı ifade edildi.

Filistinli yazarın, ileri yaşına ve düzenli tıbbi takip gerektiren sağlık sorunlarına rağmen yeni bir gözaltı süresi uzatımıyla karşı karşıya kaldığı belirtilen açıklamada, yaşananların ifade özgürlüğüne ve Filistin kültürel bilincine yönelik baskılardaki tırmanışı yansıttığı kaydedildi.

İsrail, "kışkırtma" tanımını giderek genişletiyor

Hudeli'nin gözaltına alınmasının münferit bir vaka olmadığı, görüşleri ya da paylaşımları nedeniyle yüzlerce Filistinliyi kapsayan daha geniş bir kampanyanın parçası olduğu aktarılan açıklamada, İsrail yönetiminin, politikalarına karşı çıkan her türlü Filistin söylemini susturmak amacıyla "kışkırtma" tanımını giderek genişlettiğine dikkat çekildi.

Filistinli yazar Hudeli, 21 Ocak'ta Ramallah ve El-Bire kentindeki evlerine düzenlenen baskının ardından gözaltına alınmıştı. İsrail güçlerinin baskın sırasında evde geniş çaplı hasar oluşturduğu ve ailesine kötü muamelede bulunduğu bildirilmişti.

Kaynak: AA / Qais Omar Darwesh Omar - Güncel
