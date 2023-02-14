İsrail mahkemesi Filistinli kadın gazetecinin duruşmasını erteleyerek ev hapsini uzattı

İsrail mahkemesi, sosyal medyadan "kışkırtıcı paylaşımlar" yapmakla suçladığı Filistinli gazeteci Lema Goşe'nin bugün görülmesi beklenen duruşmasını erteleyerek ev hapsi cezasını ve sosyal medya kullanma yasağını uzattı.

Goşe'nin avukatı Nasır Ode, yaptığı yazılı açıklamada, müvekkilinin bugün görülmesi beklenen duruşmasının 21 Mart'a ertelendiğini ve ev hapsi süresinin devamına hükmedildiğini kaydetti.

Filistinli 30 yaşındaki kadın gazeteci Goşe, Filistinli eski mahkumlarla yaptığı röportajları internette yayınlaması ve fanatik Yahudi yerleşimcilerin işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki Filistinlilerin evlerini ele geçirmeye çalışmasına karşı yazılar yazması nedeniyle, 4 Eylül 2022'de Şeyh Cerrah Mahallesi'nde ikamet ettiği evinde İsrail güçleri tarafından tutuklanmıştı.

İsrail makamları Goşe'nin telefonuna ve bilgisayarına da el koymuştu.

Serbest gazeteci olarak çalışan iki çocuk annesi Goşe hakkında, "Sosyal medya paylaşımları üzerinden kışkırtmada bulunma" ve sözde "terör örgütleriyle bağlantılı olma" suçlamasıyla iddianame hazırlanmıştı.

Batı Kudüs'teki Sulh Ceza Mahkemesi, tutukluluğunu defalarca uzattığı Goşe'nin, 13 Eylül 2022'de 15 bin dolar kefaletle cezaevinden çıkmasına ve tutukluluğunun ev hapsine çevrilmesine hükmetmiş, ayrıca Goşe'ye sosyal medya kullanma yasağı getirmişti.

Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ), İsrail güçlerinin, Al Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile ile gazeteci Gufran Verasine'nin öldürülmesi dahil 2022 yılında Filistinli gazetecilere karşı 500'den fazla ihlalde bulunduğunu açıklamıştı.