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İsrail, Maghazi Mülteci Kampı'nı vurdu: 4 ölü

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- İsrail, Maghazi Mülteci Kampı'nı vurdu: 4 ölü İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Maghazi Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda 4 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.

- İsrail, Maghazi Mülteci Kampı'nı vurdu: 4 ölü

GAZZE ŞERİDİ - İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Maghazi Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda 4 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.

İsrail Gazze Şeridi'nde Deir el-Balah kentindeki Maghazi Mülteci Kampı'nı yeniden hedef aldı. Yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı bir tesise düzenlenen saldırıda, en az 4 kişinin hayatını kaybettiği 16 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Yaralıların büyük bir kısmını vücudunda yanıklar olduğu ve El Aksa Şehitleri Hastanesi'ne kaldırıldığı ifade edildi. Saldırının ardından çıkan yangın sivil savunma ekipleri tarafından söndürüldü.

Öte yandan İsrail bugün Nuseyrat Mülteci Kampı'nda sivillerin sığındığı bir okulu da hedef aldı. Saldırıda 9'u çocuk 17 kişi hayatını kaybetti, 52 kişi de yaralandı.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana toplam can kaybının 42 bin 847'ye, yaralı sayısının ise 100 bin 544'e yükseldiği aktarıldı.

İsrail, Maghazi Mülteci Kampı'nı vurdu: 4 ölü
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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