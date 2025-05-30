İsrail, Macron'u Filistin Devletini Tanıma Çağrısıyla Suçladı

İsrail, Macron'u Filistin Devletini Tanıma Çağrısıyla Suçladı
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İsrail Dışişleri Bakanlığı, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Filistin devletini tanımanın ahlaki sorumluluk olduğunu söylemesini, Yahudi devletine karşı bir Haçlı Seferi düzenlemekle suçladı. Macron'un Gazze'deki insani duruma ilişkin eleştirileri, İsrail tarafından gerçeği yansıtmamakla itham edildi.

Tel Aviv yönetimi, Filistin devletini tanımanın ahlaki sorumluluk olduğunu açıklayan Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron'u İsrail'e karşı "Yahudi devletine karşı Haçlı Seferi düzenlemekle" suçladı.

İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın, X hesabından yapılan açıklamada, Macron'un İsrail'in Gazze'de neden olduğu insani felakete ilişkin söylediklerinin gerçeği yansıtmadığı iddia edildi.

İsrail, Macron'u "Yahudi devleti İsrail'e karşı Haçlı Seferi düzenlemekle" suçladı.

Gazze'de ablukanın olmadığını öne süren bakanlık, İsrail'in yardım girişini kolaylaştırdığını savundu.

Açıklamada, ABD-İsrail güdümündeki Gazze İnsani Yardım Vakfı'nın faaliyetleri övüldü ve 900 tır yardımın Gazze'ye giriş yaptığı ileri sürüldü. Bununla birlikte, Birleşmiş Milletler'e (BM) ait tırlardaki yardımların beklediğini belirten bakanlık böylece bu yardımların dağıtılmadığını kabul etti.

Fransa'nın Hamas'a baskı uygulaması gerektiği buna karşın Macron'un Filistin devletinin kurulması için çaba sarf ettiği ve "bu devletin milli gününün ise 7 Ekim olacağı" ileri sürüldü.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, daha önce yaptığı açıklamalarda ülkesinin Filistin'i tanıyabileceğini söylemiş, bugün Singapur'da yaptığı açıklamada da Filistin devletinin tanınmasının "ahlaki bir görev" olduğunu belirtmişti.

İsrail'in gelecek saat ve günler içinde Gazze Şeridi'ndeki insani duruma uygun bir çözüm sunmaması halinde Macron, bu ülkeye karşı daha sert bir ortak tutum sergilenmesi gerektiğini vurgulamıştı.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar - Güncel
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