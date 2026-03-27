Lübnan'ın güneyindeki çatışmalarda 2 İsrail askeri ağır yaralandı

Lübnan'ın güneyinde çıkan çatışmalarda 2 İsrail askeri ağır yaralandı. İsrail ordusu, Hizbullah ile girdiği çatışmalarda 1 askerin ölümünü ve 6 askerin yaralanmasını bildirdi. Lübnan Sağlık Bakanlığı, son saldırılarda 1116 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü ve işgalini genişlettiği Lübnan'ın güneyinde çıkan çatışmada 2 İsrail askerinin ağır yaralandığı belirtildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyinde dün gece yaşanan çatışmada biri subay 2 askerin ağır yaralandığı ve tıbbi müdahale için hastaneye nakledildikleri aktarıldı.

İsrail ordusundan dün yapılan açıklamada da ordu birliklerinin Hizbullah ile girdiği çatışmalarda 1 askerin öldüğü, 2'si subay 6 İsrail askerinin de yaralandığı belirtilmişti.

Lübnan'ın güneyinde işgali genişletmek amacıyla düzenlenen saldırılarda 4 İsrail askeri ölmüştü.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, en son yaptığı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 1116 kişinin hayatını kaybettiği bildirmişti.

Sosyal İşler Bakanı Hanin es-Seyyid de İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA
Bunu hesaba katmamışlardı: İran'ın planı ABD ordusunu çıldırttı

Bunu hesaba katmamışlardı: İran'ın planı ABD ordusunu çıldırttı
Müslüm Gürses'in veliahtı olarak gösterilen Orhan Esen hayatını kaybetti

Müzik dünyası yasta! Müslüm Baba'nın veliahtı da öldü

Bakan Güler'den ortalığı ayağa kaldıran İncirlik iddiasına yanıt

Bakan Güler'den ortalığı ayağa kaldıran İncirlik iddiasına yanıt
Arda Güler'in sevgilisini şaşırtan olay: Ben alışık değilim, ilk kez başıma böyle bir şey geldi

Arda'nın sevgilisini şaşırtan olay: İlk kez başıma böyle bir şey geldi
Akın Gürlek'ten tapuda '30 bin lira' ifadesine düzeltme! Limit meğer çok başkaymış

Bakan'dan "30 bin lira" ifadesine düzeltme! Limit meğer çok başkaymış
Futbol oynarken göğsüne gelen top canından etti! Her şey 3 saniye sürdü

Gelen top canından etti! Her şey 3 saniye sürdü
KKTC Ekonomi Bakanı Olgun Amcaoğlu: Türkiye'nin barış çabası dünya için önemli bir katkı

KKTC'li Bakandan çarpıcı Türkiye vurgusu