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İsrail: Lübnan sınırında bir İHA düşürdük

AA - Mücahit Aydemir - Güncel
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İsrail: Lübnan sınırında bir İHA düşürdük

İsrail ordusu, Lübnan'dan hava sahasına giren bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüklerini duyurdu.

İsrail ordusu, Lübnan'dan hava sahasına giren bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüklerini duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İsrail hava kontrol birliklerinin, Lübnan'dan havalanan ve "Hizbullah'a ait olduğu tahmin edilen" bir İHA'yı tespit ederek düşürdüğü belirtildi.

İsrail ordusunun paylaştığı bir fotoğrafta düşürülen İHA'nın, sivil kullanım amaçlı profesyonel kamera "dron"u olduğu görüldü.

İsrail ordusu, 2 Temmuz'da da Lübnan sınırı yakınlarındaki münhasır ekonomik bölgeye gönderilen 3 İHA'nın düşürüldüğünü duyurmuştu. Olaydan sonra Lübnan Hizbullahından yapılan açıklamada, İHA'larla iki ülke arasında ihtilaflı deniz sahası Kariş'e saldırı düzenlediği doğrulanmıştı.

AA / Mücahit Aydemir - Güncel

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