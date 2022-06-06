İsrail: Lübnan'la ihtilaflı deniz sahası sorunu ABD ara buluculuğunda çözülecek - Haberler

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, Lübnan ile ihtilaflı deniz sahası ve buradan gaz çıkarılmasıyla ilgili anlaşmazlığın ABD ara buluculuğundaki müzakereler yoluyla çözüleceğini söyledi.

Gantz, liderliğini yaptığı Mavi-Beyaz İttifakının Meclis Grup Toplantısı'nda, İngiltere merkezli "Energean" şirketine ait bir sondaj gemisinin, ihtilaflı deniz sahasından doğal gaz çıkarmak için bölgeye gelmesinin Lübnan tarafının tepkisini çekmesiyle ilgili konuştu.

İsrail merkezli "TheMarker" internet sitesine göre Gantz toplantıda, sondaj gemisinin planlandığı gibi 4 Haziran Cumartesi günü, Kariş Sahası'na geldiğini belirtti.

Savunma bakanlığının, geminin ve çevresinin güvenliğini sağlamaktan başka bir rolü olmadığını ifade eden Gantz, ihtilaflı deniz sahasıyla ilgili tüm sorunların ABD ara buluculuğundaki müzakereler aracılığıyla çözüme kavuşturulacağına işaret etti.

Gantz, Lübnan'ın söz konusu bölgeyle ilgili İsrail'le anlaşmaya vararak büyük menfaat elde edeceğini, bu sayede gaz sahasının geliştirilmesinde çalışma imkanı bulacağını savundu.

"Energean" şirketine ait geminin doğal gaz çıkarmak için Singapur'dan ihtilaflı Kariş Sahası'na gelmesi Lübnan'da tepkiye neden olmuştu.

Lübnan Savunma Bakanı Maurice Selim dün yaptığı açıklamada, İsrail'in iki ülke arasında ihtilaf konusu olan deniz sahasında yürüttüğü faaliyetlerin Lübnan'ın güneyindeki istikrar ortamını tehdit ettiğini belirtmişti.

Lübnan ile İsrail arasındaki sınır anlaşmazlığı

Lübnan ile İsrail arasında yaklaşık 860 kilometrekarelik deniz sahası anlaşmazlığı bulunuyor. Lübnan müzakere heyeti ise tartışmalı bölgenin 2 bin 290 kilometre olduğunu söylüyor.

İki ülke de bu bölgenin kıta sahanlığında hak iddia ediyor. İsrail, Lübnan hükümetinin lisanslama sürecine başladığı beş bloktan üçünün İsrail kıta sahanlığı sınır bölgesinde yer aldığını iddia ediyor.

İsrail ayrıca, 87 kilometre uzunluğundaki Lübnan'ın kara sınırında da Şeba Çiftlikleri ile diğer bazı bölgelerdeki işgalini sürdürüyor.

Ekim 2020'de Lübnan ile İsrail arasında ABD ara buluculuğu ile Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde dolaylı müzakereler başlamış ve bunların sonuncusu Mayıs 2021'de düzenlenmişti. O tarihten bu yana taraflar arasında yeni bir müzakere gerçekleşmedi.