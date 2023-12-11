İsrail, Lübnan'ın Rihan köyüne hava saldırısı düzenledi

İsrail ordusu, Lübnan'ın iç kesiminde yer alan Rihan köyüne hava saldırısı düzenledi. Saldırıda can kaybı veya hasar bilgisi henüz paylaşılmadı.

İsrail ordusu, Lübnan'ın iç kesiminde yer alan Rihan köyündeki bazı noktalara hava saldırısı düzenledi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre İsrail'e ait savaş uçakları, Güney vilayetine bağlı Cezzin ilçesinin Rihan köyünü hedef aldı.

Köye yönelik hava saldırısında yaşanan can kaybı veya hasara ilişkin henüz detay paylaşılmadı.

Rihan köyü, İsrail sınırına yaklaşık 25 kilometre mesafede yer alıyor.

İsrail ordusu, 8 Ekim'den bu yana özellikle Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgelerinde yer alan Hizbullah'a ait hedefleri vuruyor. Rihan köyü saldırısı ile İsrail, ikinci kez Lübnan'ın iç kesimine kadar saldırılarını genişletmiş oldu.

Hizbullah saldırı düzenledi

Hizbullah ise Lübnan'ın güneyinden İsrail'e ait Es-Smake askeri noktasına "uygun silahlarla" saldırı düzenlediğini duyurdu.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 100 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.

Ayrıca çatışmalar nedeniyle Lübnan'da 23, İsrail'de 5 sivil hayatını kaybetti.