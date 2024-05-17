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İsrail, Lübnan'ın Necariye beldesine hava saldırısı düzenledi

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İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde yer alan Sayda kentinin güneyindeki Necariye beldesine hava saldırısı düzenledi. Saldırıda ölü ve yaralılar olduğu bildirildi.

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde yer alan Sayda kentinin güneyindeki Necariye beldesine yönelik hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA, İsrail ordusuna ait hava araçlarının Sayda kentinin güneyindeki Necariye beldesine düzenlediği saldırıda ölenlerin olduğunu belirtti.

Yerel medyada saldırı bölgesinden yayınlanan görüntülerde sahile yakın bir bölgenin hedef alındığı ve bölgeden dumanların yükseldiği görülüyor.

Beyrut merkezli Hizbullah'a yakınlığı ile bilinen Al Akhbar Gazetesi'nin geçtiği habere göre, saldırı Lübnan'ın önemli elektrik üreten tesislerinden biri olan Zahrani yakınlarında meydana geldi. Saldırıda seyir halindeki bir araç ile sahilde bulunan bir evin hedef alındığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Güncel

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