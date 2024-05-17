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İsrail, Lübnan'ın Necariye beldesine hava saldırısı düzenledi: 1 Hizbullah mensubu ve 2 Suriye uyruklu çocuk öldü

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İsrail ordusu, Lübnan'ın Sayda kentindeki Necariye beldesine hava saldırısı düzenledi. Saldırıda bir Hizbullah mensubu ve 2 Suriye uyruklu çocuk hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde yer alan Sayda kentindeki Necariye beldesine hava saldırısı düzenlediği, bir Hizbullah mensubu ve 2 Suriye uyruklu çocuğun öldüğü bildirildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusuna ait hava araçları Sayda kentinin güneyindeki Necariye beldesine saldırı düzenledi.

Hizbullah'a yakınlığı ile bilinen "Al Akhbar" gazetesinin haberine göre, saldırı Lübnan'ın elektrik üreten en önemli tesislerinden biri olan Zahrani yakınlarında meydana geldi.

Saldırıda seyir halindeki bir araç ile sahilde bulunan bir evin hedef alındığı kaydedildi.

Saldırıda bir Hizbullah mensubu ve 2 çocuk hayatını kaybetti

Hizbullah yaptığı yazılı açıklamada, Necariye beldesi doğumlu Hüseyin Hıdır Mehdi adlı mensubunun öldüğünü bildirdi.

Açıklamada Mehdi'nin nasıl öldüğü detayı paylaşılmazken, Lübnan yerel medyasında Mehdi'nin İsrail'in hava saldırısı gerçekleştirdiği aracın içerisindeki kişi olduğu belirtildi.

NNA'nın bir başka haberinde ise İsrail saldırısı sonucu ağır yaralanan 2 Suriyeli çocuğun kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybettiği aktarıldı.

İsrail ordusu ile 8 Ekim 2023'ten beri sınır hattında yaşanan çatışmalarda ölen Hizbullah mensubu sayısı 300'e yükseldi.

Ayrıca çatışmalarda, 61 Lübnanlı sivil, 19 Emel Hareketi, 13 Hamas, 15 İslami Cihad mensubu ile 14 İsrail askeri ve 10 İsrailli sivil öldü.

Kaynak: AA / Güncel

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