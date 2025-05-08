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İsrail, Lübnan'ın Güneyine 14 Hava Saldırısı Düzenledi

İsrail, Lübnan'ın Güneyine 14 Hava Saldırısı Düzenledi
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İsrail ordusu, Lübnan'ın Nebatiye bölgesine yönelik olarak 14 hava saldırısı gerçekleştirdi. Saldırıların hedefinin Hizbullah'a ait altyapı olduğu belirtildi.

- İsrail'den Lübnan'ın güneyine 14 hava saldırısı

BEYRUT - Lübnanlı güvenlik yetkilileri, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye bölgesine 14 hava saldırısı düzenlediğini söyledi.

İsrail, Lübnan'daki saldırılarını sürdürüyor. Reuters'a konuşan iki Lübnanlı güvenlik kaynağı, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye bölgesine bugün 14 hava saldırısı düzenlediğini söyledi. Lübnan medyası ise, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF9 bölgeye 15'ten fazla saldırı düzenlediğini aktardı.

"Hizbullah'a ait tesis hedef alındı"

İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, hava saldırısı düzenlendiği doğrulanırken, hedeflerin Hizbullah'a ait altyapı olduğu iddia edildi. Açıklamada, savaş uçakları tarafından gerçekleştirilen saldırıların, Hizbullah'ın roket atışlarını ve savunma sistemlerini yönettiği belirtilen Beaufort Kalesi yakınlarındaki bir tesisi hedef aldığı bildirildi. IDF, "Bu tesis, önemli bir yeraltı projesinin parçasıydı ve IDF'nin düzenlediği saldırılar sonucu artık kullanılamaz hale getirildi" açıklamasında bulundu.

Ordu ayrıca, söz konusu tesisin ve burada yürütülen faaliyetlerin "İsrail ile Lübnan arasında varılan mutabakatın açık bir ihlali" olduğunu kaydetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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