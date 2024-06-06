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İsrail, Lübnan'ın güneyindeki köylere hava saldırıları düzenledi

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İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki köy ve kasabalara yoğun hava saldırıları düzenledi. Saldırılarda bir ev yıkıldı ve yaralılar hastaneye kaldırıldı. Hizbullah'ın İsrail'e yönelik saldırıları devam ediyor.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki köy ve kasabalara yoğun hava saldırıları düzenledi.

Lübnan resmi ajansı NNA'ya göre İsrail savaş uçakları, Lübnan'ın güneyindeki Adşit beldesi çevresinde boş bir evi hedef alarak yıktı.

Sivil Savunma Biriminden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Kevneyn, Beyt Yahun, Adşit ve Vadi Cilo beldelerine düzenlediği saldırıların ardından yaralananların hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Görgü tanıkları, İsrail savaş uçaklarının Vadi Cilo yolunda ticari işletmelerin bulunduğu 3 katlı bir binayı bombaladığını, saldırının hasara neden olduğunu söyledi.

Hizbullah'ın dün İsrail ordusunun Baram Ormanı'na konuşlandırdığı askerleri hedef aldığı ve bölgedeki askeri mevziye çok sayıda patlayıcı yüklü İHA fırlattığı açıklanmıştı.

İsrail basınında, ülkenin kuzey sınırında Hizbullah tarafından düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırısında 11 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışıyor.

Bu çatışmalarda 325 Hizbullah mensubu, 65 Lübnanlı sivil, 19 Emel Hareketi, 13 Hamas, 15 İslami Cihad mensubu ile 14 İsrail askeri ve 10 İsrailli sivilin öldüğü bildirilmişti.

Kaynak: AA / Güncel

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