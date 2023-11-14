İsrail, Lübnan'ın Güneyindeki Kasabaları Bombaladı

TAYR HARFA, 14 Kasım 2023 (Xinhua) -- Lübnan'ın Alma eş-Şaab beldesinin dış mahallelerine düzenlenen İsrail hava saldırısının ardından yükselen dumanlar, 13 Kasım 2023.

Lübnan askeri kaynaklarının Xinhua'ya verdiği bilgiye göre, Pazartesi günü Hizbullah ve İsrail ordusu arasında çıkan çatışmalarda 4 Lübnanlı öldürüldü.

Lübnanlı askeri kaynaklar, İsrail'in 450'den fazla patlayıcı ve yangın bombası kullanarak, ülkenin güneybatısında 18 ve güneydoğusunda 10 kasaba olmak üzere Lübnan'ın güneyindeki 28 kasabanın dış mahallelerini ağır topçu atışıyla bombaladığını bildirdi. (Fotoğraf: Ali Hashisho/Xinhua)