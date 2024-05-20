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İsrail, Lübnan'ın güneyindeki evlere hava saldırısı düzenledi

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İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Nakura beldesindeki 2 eve düzenlediği hava saldırısında 1 sivil yaralandı. Saldırı sonucunda evler tamamen yıkıldı.

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Nakura beldesindeki 2 eve düzenlediği hava saldırısında 1 sivilin yaralandığı belirtildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları, Lübnan'ın sınır hattında yer alan Nakura beldesindeki 2 eve hava saldırısı gerçekleştirdi.

Saldırının hedefindeki evlerin tamamen yıkıldığı, 1 sivilin ise yaralandığı kaydedildi.

Sivil savunma ekiplerince yaralının bölgedeki en yakın hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten beri sınır hattında yaşanan çatışmalarda son olarak 302 Hizbullah mensubunun yanı sıra 61 Lübnanlı sivil, 19 Emel Hareketi, 13 Hamas, 15 İslami Cihad mensubu ile 14 İsrail askeri ve 10 İsrailli sivilin öldüğü duyurulmuştu.

Kaynak: AA / Güncel

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