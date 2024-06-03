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İsrail, Lübnan'ın güneyinde yoğun hava saldırısı başlattı

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İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde birçok noktaya eş zamanlı hava saldırısı düzenledi. Saldırılar arasında bir aracın da hedef alındığı belirtildi.

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde aralarında bir aracın da bulunduğu birçok noktaya eş zamanlı yoğun hava saldırısı başlattığı belirtildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın geçtiği habere göre, İsrail savaş uçakları, Reyhan Dağları'na yönelik en az 5 hava saldırısı düzenledi.

Lübnan medyasının geçtiği haberlerde ise İsrail'e ait insansız hava aracının Sayda kentinin güneyindeki kara yolu üzerinde seyir halindeki bir aracı hedef aldı.

Haberde, araç saldırısı nedeniyle meydana gelen can kaybı hakkında herhangi bir detay paylaşılmadı.

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2024'ten bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışıyor.

Bu çatışmalarda 325 Hizbullah mensubu, 65 Lübnanlı sivil, 19 Emel Hareketi, 13 Hamas, 15 İslami Cihad mensubu ile 14 İsrail askeri ve 10 İsrailli sivilin öldüğü bildirilmişti.

Kaynak: AA / Güncel

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