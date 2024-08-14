İsrail, Lübnan'ın Güneyinde Hava Saldırısı Düzenledi: 2 Ölü, 4 Yaralı
İsrail'in Lübnan'ın güneyinde yer alan Merc Uyun beldesine düzenlediği hava saldırısı sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı. Lübnan Sağlık Bakanlığı Acil Durum Operasyon Merkezinden yapılan açıklamada, İsrail'in, Merc Uyun beldesindeki bir meydana hava saldırısı düzenlediği belirtildi. Saldırı sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı ifade edildi.
İsrail'in Lübnan'ın güneyinde yer alan Merc Uyun beldesine düzenlediği hava saldırısı sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.
Lübnan Sağlık Bakanlığı Acil Durum Operasyon Merkezinden yapılan açıklamada, İsrail'in, Merc Uyun beldesindeki bir meydana hava saldırısı düzenlediği belirtildi.
Saldırı sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı ifade edildi.