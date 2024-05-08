İsrail, Lübnan'ın güneyinde hava saldırısı düzenledi
İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki sınır hattında yer alan bölgelere yönelik düzenlediği hava saldırıları sonucunda ölü ve yaralılar olduğu bildirildi. Hiyam beldesindeki bir ev tamamen yıkıldı ve enkaz altında kalanlar arasında ölü ve yaralılar bulunuyor. Ayrıca İsrail güçleri Blida ve Aytarun beldelerine fosfor bombasıyla saldırı düzenledi.
İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki sınır hattında yer alan bölgelere yönelik düzenlediği hava saldırıları nedeniyle ölü ve yaralıların olduğu belirtildi.
Lübnan resmi ajansı NNA'nın geçtiği habere göre, İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine yönelik gün içerisinde 2'nci defa yoğun bir hava saldırısı başlattı.
Hava saldırının hedefindeki Hiyam beldesindeki bir evin tamamen yıkıldığı, enkaz altında kalanların arasında ölü ve yaralıların olduğu ifade edildi.
Ayrıca İsrail güçlerinin Lübnan'ın Blida ve Aytarun beldelerine yarım saat boyunca fosfor bombasıyla saldırı düzenlediği kaydedildi.