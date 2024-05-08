İsrail, Lübnan'ın güneyinde hava saldırısı düzenledi

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki sınır hattında yer alan bölgelere yönelik düzenlediği hava saldırıları nedeniyle ölü ve yaralıların olduğu belirtildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın geçtiği habere göre, İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine yönelik gün içerisinde 2'nci defa yoğun bir hava saldırısı başlattı.

Hava saldırının hedefindeki Hiyam beldesindeki bir evin tamamen yıkıldığı, enkaz altında kalanların arasında ölü ve yaralıların olduğu ifade edildi.

Ayrıca İsrail güçlerinin Lübnan'ın Blida ve Aytarun beldelerine yarım saat boyunca fosfor bombasıyla saldırı düzenlediği kaydedildi.