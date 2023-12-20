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İsrail, Lübnan'ın güney sınırını ağır topçu atışları ve beyaz fosfor bombasıyla vurdu

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İsrail ordusu, Lübnan'ın güney sınır bölgesinde ağır topçu atışları ve ardından beyaz fosfor bombası kullanarak saldırı gerçekleştirdi. Saldırı sonucunda bölgede yoğun beyaz sis kütlesi oluştu. Çatışmaların devam ettiği Lübnan-İsrail sınırında şu ana kadar birçok ölü ve yaralı olduğu bildirildi.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesini ağır topçu atışları ve ardından beyaz fosfor bombası ile vurdu.

Sınır bölgesindeki AA muhabirinin aktardığı bilgilere göre, İsrail güçleri Lübnan'ın Kefr Şuba ve Halta beldeleri arasındaki dağlık bölgeyi ilk önce ağır topçu atışlarıyla hedef aldı.

İsrail, aynı bölgeyi daha sonra art arda fırlatılan yoğun beyaz fosfor bombasıyla vurdu.

Saldırının ardından Kefr Şuba ve Halta beldeleri semalarında uzun bir müddet beyaz sis kütlesi görüldü.

Öte yandan Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail, sınırın bir başka bölgesinde yer alan Yarin, Mervahin, Nakura ve Cebel Lebbune beldelerinin etrafına topçu atışları ile saldırdı.

Lübnan-İsrail sınırında 8 Ekim'den bu yana süren çatışmalarda şu ana kadar 117 Hizbullah mensubu, 24 Lübnanlı sivil ile 5 İsrailli sivil ve 6 İsrail askeri öldü.

Kaynak: AA / Güncel

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