İsrail, Lübnan'ın doğusunda hava saldırısı düzenledi: 2 ölü

İsrail ordusunun Lübnan'ın doğusunda Suriye sınırındaki Hermel bölgesine düzenlediği bir dizi hava saldırısı sonucu 2 kişinin öldüğü bildirildi.

Görgü tanıkları, AA muhabirine yaptıkları açıklamada, İsrail savaş uçaklarının, İsrail sınırına yaklaşık 130 kilometre uzaklıkta yer alan Hermel bölgesindeki Hoş es-Seyyid Ali beldesine hava saldırıları düzenlediğini söyledi.

Saldırıda hedef alınan yerlerle ilgili bilgi vermeyen görgü tanıkları, Suriye hava savunmasının Lübnan hava sahasındaki İsrail uçaklarına füze ateşlediğine dikkati çekti.

Görgü tanıkları, Suriye hava savunmasının attığı füzenin Lübnan'ın kuzeyindeki Akkar iline bağlı Funeydik bölgesine düştüğünü ve inşaatı devam eden bir evde hasara neden olduğunu aktardı.

El-Cedid televizyon kanalının haberinde ise Hermel'de düzenlenen saldırıda bir kamyonun hedef alındığı ve 2 kişinin öldüğü belirtildi.