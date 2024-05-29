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İsrail, Lübnan'dan gönderilen İHA'ları önledi

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İsrail ordusu, Lübnan'dan gönderilen iki insansız hava aracını (İHA) kuzey hava sahasında önlediğini açıkladı. Hizbullah'ın İsrail'in kuzeyindeki askeri üsse saldırı düzenlemesinin ardından İsrail'in önlem aldığı belirtildi.

İsrail ordusu, Lübnan'dan gönderilen iki insansız hava aracını (İHA) kuzey hava sahasında önlediğini açıkladı.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, "Düşman uçaklarının sızmasına karşı uyarıda bulunmak için kuzeyde sirenlerin etkinleştirilmesinin ardından 'Demir Kubbe' (hava savunma sistemi), Lübnan topraklarından atılan iki İHA'yı durdurmayı başardı." ifadeleri kullanıldı.

Bugün günün erken saatlerinde Lübnan sınırına yakın İsrail beldelerinde sirenler birden fazla kez çalmıştı.

Lübnan'dan fırlatılan iki İHA'nın düşürüldüğüne ilişkin açıklama, Hizbullah'ın İsrail'in kuzeyindeki "Bağdadi askeri üssüne art arda karmaşık bir saldırı" başlattığını açıklamasından kısa bir süre sonra geldi.

Hizbullah, saldırının "üssü, tesislerini ve askerlerinin füze silahlarıyla konuşlandırılmasını hedef alarak başladığını, ardından bomba yüklü saldırı kamikaze dronlarının üssün operasyonlarını ve gözetleme odasını hedef aldığını" duyurmuştu.

Açıklamada, "hedeflerin tam isabet vurulduğu, saldırının patlamalara, yangına ve çok sayıda düşman (İsrail) askerlerinin yaralanmasına yol açtığı" belirtilmişti.

Gazze'ye 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışma halinde.

Bu çatışmalarda 320 Hizbullah mensubu, 63 Lübnanlı sivil, 19 Emel Hareketi, 13 Hamas, 15 İslami Cihad mensubu ile 14 İsrail askeri ve 10 İsrailli sivilin öldüğü bildirildi.

Kaynak: AA / Güncel

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