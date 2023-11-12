Lübnan'dan İsrail'e düzenlenen antitank füzesi saldırısında biri ağır çok sayıda İsraillinin yaralandığı bildirildi.

İsrail: Lübnan'dan düzenlenen antitank füzesi saldırısında çok sayıda İsrailli yaralandı

Lübnan'dan İsrail'e düzenlenen antitank füzesi saldırısında biri ağır çok sayıda İsraillinin yaralandığı bildirildi.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Lübnan sınırında yer alan İsrail yerleşim bölgesi Dovev'e antitank füzeleri atıldı.

Açıklamada, füzelerin, bölgedeki araçlara isabet etmesi sonucu çok sayıda sivilin yaralandığı kaydedildi.

Bu saldırıya karşı İsrail ordusunun, füzelerin ateşlendiği noktaları topçu atışlarıyla vurduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca, ordunun yakın zamanda Lübnan topraklarından füze fırlatmayı planlayan bir grubu hedef aldığı aktarıldı.

Yine gece boyunca İsrail'e ait bir insansız hava aracının, İsrail topraklarına tanksavar füzeleri fırlatmaya çalışan bir gruba saldırı düzenlediği bilgisi paylaşıldı.

Öte yandan İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı'ndan yapılan açıklamada, Lübnan'dan düzenlenen füze saldırılarında yaralanan İsraillilerden birinin durumunun ağır olduğu ifade edildi.