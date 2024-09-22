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İsrail, Lübnan'daki Saldırılarını Yoğunlaştırıyor

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İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde düzenlediği saldırılara devam ederken, başkent Beyrut'taki önceki saldırılarda onlarca kişi hayatını kaybetti. Tayr Harfa, Chihine, Al-Jibeen, Zebqin ve Dahieh bölgeleri bombalanıyor.

- İsrail Lübnan'da saldırılarını yoğunlaştırdı

BEYRUT - İsrail ordusu, Lübnan'da geçtiğimiz günlerde düzenlediği saldırılarına ülkenin güneyinde yoğun bir şekilde devam ediyor.

İsrail, Lübnan'da geçtiğimiz günlerde düzenlediği saldırılarına devam ediyor. İsrail güçleri, başkent Beyrut'ta dün gerçekleştirilen ve onlarca kişinin ölümüne neden olan saldırılardan sonra Lübnan'ın güneyine bomba yağdırıyor. Güneydeki Tayr Harfa, Chihine, Al-Jibeen, Zebqin ve Dahieh bölgelerinde saldırılarını yoğunlaştıran İsrail ordusu, bölgede ayırt etmeksizin tüm noktaları vuruyor.

İsrail, Lübnan'daki Saldırılarını Yoğunlaştırıyor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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