İsrail Savunma Bakanı, Lübnan'da 2 köprüyü vurarak Beyrut yönetimine "açık mesaj" verdiklerini söyledi

TEL İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Lübnan'ın güney ve kuzeyinin bağlantısını sağlayan Litani Nehri üzerindeki 2 köprüyü vurarak Beyrut yönetimine "açık mesaj" verdiklerini belirtti.

Katz, İsrail ordusunun kara saldırısı başlattığı Lübnan'ın güneyindeki Sur kırsalında iki köprüyü hedef almasına ilişkin bir açıklama yaptı.

Köprülerin Hizbullah tarafından silah kaçakçılığı için kullanıldığını ileri süren Katz, saldırının Lübnan devletinin altyapısını kullanan Hizbullah'a karşı gerçekleştirildiğini savundu.

Katz, Lübnan'ın güneyindeki köprüleri vurarak Hizbullah'a karşı harekete geçmeleri için Beyrut yönetimine "açık bir mesaj" verdiklerini ileri sürdü.

İsrail ordusu da yayımladığı açıklamada, Litani Nehri üzerindeki iki köprüye yönelik saldırıyı üstlendi.

Litani Nehri üzerindeki 2 köprü vuruldu

Lübnan haber ajansı NNA, İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Sur kenti kırsalında bulunan Kasımiye Köprüsü ile daha az kullanılan bir diğer köprüyü hedef aldığını aktarmıştı.

Saldırıdan önce İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde yer alan Litani Nehri üzerindeki başta köprüler olmak üzere geçiş noktalarını hedef alacağını duyurmuştu.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee ise ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, "Hizbullah unsurlarının Litani Nehri üzerindeki geçiş noktalarını kullanarak güneye geçtiğini" iddia etmişti.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında 968 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 432 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi, İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının resmi kayıtlara göre 1 milyonu geçtiğini duyurmuştu.