İsrail, Lübnan'daki Elektrik Santraline Saldırdı

MARJAYOUN, 16 Temmuz (Xinhua) -- Lübnanlı askeri kaynakların bildirdiğine göre, İsrail topçuları Lübnan'ın güneyindeki Marjayoun ve Hasbaya bölgelerindeki 60 kasaba ve köyün yanı sıra 11 içme suyu pompa istasyonuna elektrik sağlayan Marjayoun elektrik santraline 20 top mermisiyle saldırdı. Bombalama sonucu elektrik istasyonu süresiz olarak işlevsiz hale geldi.