İsrail, Lübnan'daki Çekilme Süresine Uymayacak

Hizbullah ile imzalanan anlaşma uyarınca 18 Şubat'a kadar Lübnan'daki tüm askerlerini çekmesi gereken İsrail, beş noktada asker bulundurmaya devam edeceğini açıkladı. İsrail, Hizbullah ile imzalanan ateşkes anlaşması çerçevesinde Lübnan'dan çekilmesi için tanınan mühlete uymayacağını açıkladı.

İsrail ile Lübnan'da faaliyet gösteren Hizbullah arasında ABD ve Fransa'nın arabuluculuğunda imzalanan ve 27 Kasım'da yürürlüğe giren ateşkes anlaşması, hem İsrail hem de Hizbullah birliklerinin 18 Şubat'a kadar Lübnan'ın güneyinden tamamen çekilmesini öngörüyordu.

İsrail ordu sözcüsü, İsrail birliklerinin Lübnan'ın güneyinde sınıra yakın bölgedeki beş noktada varlığını sürdüreceğini belirterek bu adımın ateşkes mekanizmasıyla uyumlu olduğunu savundu. Sözcü, İsrail vatandaşlarını koruyabilmek için bu noktalarda İsrail askerlerinin varlığına ihtiyaç duyulduğunu, süreç tamamlandığında bu noktaların kontrolünü Lübnan ordusuna devredeceklerini kaydetti.

İsrail, anlaşmanın denetiminden ve Hizbullah'ın bölgeye geri dönmesini engellemekten sorumlu olan Lübnan ordusunun yeterince hızlı hareket etmediğini ve Hizbullah'ın Litani Nehri'nin kuzeyine tamamen çekilmediğini savunuyor.

Lübnan Cumhurbaşkanı: Kabul etmeyeceğim

İsrail'in Lübnan topraklarından çekilmek için tanınan süreyi 28 Şubat'a kadar uzatma talebinde bulunduğu, ancak Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile Hizbullah'a yakın meclis başkanı Nebih Berri'nin buna karşı çıktığı yönünde haberler medyaya yansımıştı.

Cumhurbaşkanı Avn, İsrail'in açıklaması öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada ateşkes anlaşmasına saygı duyulması gerektiğini belirterek "düşman İsrail'e güvenilemeyeceğini" ifade etmişti. Lübnanlı yetkililerin İsrail'in Lübnan topraklarından tamamen çekilmesini sağlamak üzere diplomatik girişimlerde bulunduklarını belirten Avn, "Tek bir İsraillinin Lübnan topraklarında kalmasını kabul etmeyeceğim" demişti.

Avn'ın ofisinden yapılan açıklamada da "İsrail'in anlaşmaya bağlı kalması, belirlenen tarihte askerlerini geri çekmesi ve esirleri iadesi için çeşitli düzeylerde temasları sürdürüyoruz. Ateşkes anlaşmasının sponsorları bize yardımcı olmak üzere sorumluluklarını yerine getirmelidir" ifadelerine yer verildi.

Hizbullah, 18 Şubat'tan itibaren Lübnan topraklarında bulunan tüm İsrail askerlerinin işgal gücü olarak görüleceğini bildirmişti.

Hamas'ın Lübnan komutanına İHA'lı saldırı

Askerlerin geri çekilmesi tartışmaları sürerken İsrail, Hamas'ın Lübnan'daki askeri operasyonlar sorumlusu Muhammed Şahin'in öldürüldüğünü açıkladı. İsrail ordusunun Telegram kanalından yapılan paylaşımda "Lübnan topraklarından İran'ın yönlendirmesi ve finansmanıyla İsrail devletinin vatandaşlarına yönelik terör saldırıları planlayan Muhammed Şahin'in etkisiz hale getirildiği" bildirildi. Açıklamada Şahin'in Hamas içinde "önemli bir bilgi kaynağı" olduğu da ifade edildi.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'ndan yapılan açıklamada Şahin'in, Lübnan'ın güneyindeki liman kenti Sidon'a düzenlenen bir İsrail hava saldırısında öldüğü teyit edildi. Öncesinde Lübnan resmi haber ajansı NNA, Sidon'da bir otomobile düzenlenen İHA saldırısında bir kişinin öldüğünü, aracın tamamen yandığını duyurmuştu.

dpa,rtr / BK,ET

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