İsrail, Lübnan'da top koşturan Filistinli çocukları ve gençleri hayalleriyle birlikte hayattan kopardı

Lübnan'daki Filistinli mülteciler, İsrail'in futbol oynadıkları sırada öldürdüğü 13 çocuk ve gencin yasını tutuyor.

İsrail ordusu, geçen yıl varılan ateşkese rağmen Lübnan'a neredeyse her gün saldırı düzenliyor. Bu saldırıların kurbanları çoğu zaman aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu siviller oluyor. Bir yıldır devam eden ateşkes sürecinde, İsrail'in düzenlediği en kanlı saldırılardan biri, 18 Kasım'da gerçekleşti. Lübnan'ın güneyindeki Ayn el-Hilva adlı Filistin mülteci kampında hedef, futbol oynayan ve çoğu 18 yaş altı gençler ile çocuklar oldu.

ÇOĞU 18 YAŞIN ALTINDA

İsrail, vurulan kişilerin "eğitim yapan Hamas mensupları" olduğunu ileri sürdü. Hamas ve kamp sakinleri ise hedef alınan yerin futbol sahasındaki siviller olduğunu vurguladı. Saldırı alanındaki kamp sakinleri, saldırıda hayatını kaybeden 13 gencin ve çocuğun tamamının sivil ve çoğunun 18 yaşını doldurmadığını paylaştı.

3 ROKETLE HEDEF ALINDI

Adının açıklanmasını istemeyen bir kamp sakini, Sayda kentindeki kampta bulunan Halid bin Velid Camisi yakınındaki bir otopark ile buraya yakın "Şehit Muhammed Taha" futbol sahasında maç yapan çocukların 3 roketle hedef alındığını söyledi. Söz konusu futbol sahasının, yoğun nüfusa sahip kamptaki sayılı spor alanlarından biri olduğunu ve gençlerin nefes almak için sıklıkla buraya gittiğini anlatan söz konusu kaynak, hayatını kaybeden gençlerin bölgede tanınan ve sevilen isimler olduğunu, sık sık izcilik ve spor faaliyetlerine katıldıklarını ve birçoğunun henüz 18 yaşını doldurmadığını ifade etti.

GENÇLER HAYALLERİYLE BİRLİKTE HAYATTAN KOPARILDI

Kamp sakinlerinden edinilen bilgilere göre, hayatını kaybedenler arasında lise birinci sınıf öğrencileri Emced Haşan ile İbrahim Kaddura, lise ikinci sınıf öğrencisi Muhammed Halil ve yine öğrenci olan Ali İbrahim ve Yusuf Şama bulunuyor.

İsminin açıklanmasını istemeyen ölenlerin yakınlarından biri de çocukların "kimisinin futbolcu, kimisinin mühendis ya da doktor olmayı hayal ettiğini, aralarında hiçbir silahlı kişi olmadığını ve hepsinin sadece geleceklerini bekleyen çocuklar olduğunu" söyledi.

Hayatını kaybeden Ahmed Osman'ın ailesi, oğullarının sevilen bir izci lideri, kamptaki Ahed Kulübü'nün oyuncusu ve insanlara fayda sağlayan her etkinlikte yer alan biri olduğunu aktardı. Saldırıda yaşamını yitirenlerden Cihad Saydavi'nin ailesi ise oğullarının dövüş sporlarına ve vücut geliştirmeye olan sevgisiyle tanındığını ifade etti.

LÜBNAN'DAKİ 12 KAMPTA 200 BİN FİLİSTİNLİ MÜLTECİ YAŞIYOR

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'ndan (UNRWA) derlenen bilgilere göre, 1948'de İsrail devletinin kuruluşunun ilanının ardından işgal altındaki Filistin topraklarından Lübnan'a yönelik mülteci dalgası yaşandı.

UNRWA'ya göre, Lübnan'daki 12 kampta yüzde 93'ü yoksulluk sınırında bulunan yaklaşık 200 bin Filistinli mülteci yaşam mücadelesi veriyor. Güneş görmeyen dar sokaklardan oluşan ve neredeyse bir insanın bile zor geçeceği alanlara sahip kamplarda halk çok zor koşullarda hayatını sürdürüyor.