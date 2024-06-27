İsrail, Lübnan'da sivil bir binaya hava saldırısı düzenledi

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentinde sivillerin yaşadığı bir binaya hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın geçtiği habere göre, İsrail güçlerine ait savaş uçakları, havadan karaya füze ile Nebatiye'nin Meşaa Mahallesi'ndeki sivil bir binayı hedef aldı.

Hedef alınan binanın tamamen yıkıldığı, enkaz üzerinde arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

Öte yandan Beyrut merkezli Al Manar TV'nin geçtiği habere göre saldırıda 5 kişi yaralandı.