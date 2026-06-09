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İsrail ordusu Hristiyan Mahallesi dahil Lübnan'ın Sur kenti için saldırı tehdidinde bulundu

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İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Sur kenti için ilk kez Hristiyan Mahallesi'ni de dahil ederek çok sayıda belde ve kampı boşaltma çağrısı yaptı ve saldırı tehdidinde bulundu.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Sur kenti için ilk kez Hristiyan Mahallesini de dahil ederek çok sayıda belde ve kamp için saldırı tehdidinde bulundu.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı haritalı paylaşımda, Sur kentindeki halkı göçe zorladı.

Adraee, Sur kentinin Hristiyan Mahallesi, Şebriha, Hamadiye, Cel el-Bahr, Zukuk el-Mufdi, el-Bas, el-Maşuk, Burc Şimali, Neba, el-Huş, er-Reşidiye ve Ayn Baal bölgelerinde yaşayan insanlardan evlerini boşaltıp Zehrani Nehri'nin kuzeyine gitmelerini istedi.

Hizbullah'ın Hristiyan Mahallesinde de faaliyet gösterdiğini iddia eden Adraee, bu bölgelere de saldırı düzenleyecekleri tehdidinde bulundu.

Adraee'nin Sur kentinde ilk kez Hristiyan Mahallesi için saldırı uyarı yapması dikkati çekti.

Kaynak: AA / Muhammed Emin Canik
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