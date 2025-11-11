İsrail, Lübnan'da Hizbullah Komutanını Hava Saldırısıyla Vurdu

BEYRUT, 11 Kasım (Xinhua) -- İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Sarafend-Beysariye karayoluna düzenlediği hava saldırısında bir Hizbullah komutanı hayatını kaybetti.

Lübnan ordusu istihbaratından bir kaynak, Xinhua'ya yaptığı açıklamada pazartesi günü öldürülen kişinin Hizbullah komutanı Samir Ali Fakih olduğunu belirtse de ayrıntıya yer vermedi.

Lübnan'ın Ulusal Haber Ajansı da Fakih'in İsrail'e ait bir insansız hava aracının otomobiline düzenlediği saldırıda hayatını kaybettiğini belirtti.

Haberde İsrail savaş uçaklarının pazartesi günü Lübnan'ın doğu ve güney bölgelerinde Hizbullah'a ait mevzilere yaklaşık 20 hava saldırısı düzenleyerek 40 civarında havadan karaya füze fırlattığı kaydedildi.

İsrail'in yoğun saldırılarının, Hizbullah'a silahsızlanma çağrılarının yapıldığı ve İsrail tehditlerinin arttığı bir dönemde gerçekleşmesi dikkat çekti.

Hizbullah Siyasi Konseyi Başkan Yardımcısı Mahmud Kumati, pazartesi günü yaptığı açıklamada silahsızlanmayı reddettiklerini yineleyerek, silahlarının " Lübnan'ın varlığının ve gücünün teminatı" olduğunu ve "İsrail saldırganlığını caydırmak" amacı taşıdığını söyledi.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te ABD ve Fransa'nın arabuluculuğunda yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasıyla Gazze'deki savaş sırasında patlak veren çatışmalar büyük ölçüde sona ermişti.

Anlaşmaya rağmen İsrail ordusu, Lübnan sınırındaki beş ana noktada kuvvetlerini bulundurmaya devam ediyor ve zaman zaman Hizbullah "tehditlerini" hedef aldığını öne sürerek Lübnan'da saldırılar düzenliyor.