İsrail, Lübnan'da Hizbullah'a Hava Saldırısı Düzenledi

(ANKARA) - İsrail'in Beyrut'un güneyindeki Dahiya semtine düzenlediği hava saldırılarında şiddetli patlamalar meydana geldi. İsrail medyası hedefte Hizbullah lideri Hasan Nasrallah olduğunu söyledi.

Lübnan medyasında yer alan haberde, Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesindeki Hureyk Mahallesi'nin bir dizi hava saldırısıyla hedef alındığı belirtildi.İsrail savaş uçaklarının Dahiye bölgesini bombardıman çemberine aldığı aktarılan açıklamada, Dahiye bölgesindeki Burc el-Baracine ve havalimanı yolundan Hureky Mahallesi'ne kadar birçok binanın bombalandığı ifade edildi.

İsrail ordusu yaptığı açıklamada Hizbullah'ın Beyrut'taki merkez karargahını vurduğunu, bir dizi büyük patlamanın çok sayıda binayı yerle bir ettiğini duyurdu.

Lübnan'ın başkentinin güneyindeki banliyölerde gerçekleştirilen saldırılar, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun BM'de yaptığı konuşmada İsrail'in Hizbullah'a karşı yürüttüğü operasyonun devam edeceği sözünü vermesinden kısa bir süre sonra gerçekleşti.

İsrail medyası saldırıların hedefinin Hizbullah lideri Hasan Nasrallah olduğunu ve saldırıdan kurtulduğunu belirtti.