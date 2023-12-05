İsrail, Lübnan'da Hizbullah'a ait hedefleri vurdu

İsrail ordusu, Lübnan'da Hizbullah'a ait "hedefleri" savaş uçaklarıyla vurduğunu bildirdi.

Ordudan yapılan açıklamada, Lübnan topraklarından İsrail tarafına atılan roketlerin açık alana düştüğü aktarıldı.

İsrail savaş uçaklarının da Lübnan topraklarında Hizbullah'a ait "hedeflere" hava saldırısı düzenlediği ifade edildi.

Vurulan "hedefler" arasında Hizbullah'a ait askeri altyapılar ve noktalar olduğu kaydedildi.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda karşılıklı saldırılar yaşanıyor. Bu saldırılarda 89 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.