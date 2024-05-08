İsrail-Lübnan çatışmalarında 2 Hizbullah ve 3 Filistin İslami Cihat üyesi öldü

İsrail ordusu ile Lübnan'ın güneyinde yaşanan çatışmalarda 2 Hizbullah ve 3 Filistin İslami Cihat üyesinin daha öldürüldüğü belirtildi.

Hizbullah, İsrail güçleri ile Lübnan'ın güneyinde yaşanan çatışmalardaki kayıplar hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada Hüseyin Muhammed İsmail ve Mustafa Ali İsa'nın hayatını kaybettiği ifade edildi.

Lübnan'da konuşlu Filistin İslami Cihat Hareketi ise İsrail saldırılarında toplamda 3 mensubunun daha öldürüldüğünü kaydetti.

İsrail ordusu ile Lübnan'ın güneyinde 8 Ekim 2023'ten beri devam eden çatışmalarda ölen Hizbullah mensubu sayısı 290'a, İslami Cihat üyesi sayısı 15'e yükseldi.

Ayrıca çatışmalarda, 60 Lübnanlı sivil, 18 Emel Hareketi üyesi, 13 Hamas ile 13 İsrail askeri ve 9 İsrailli sivil ölmüştü.