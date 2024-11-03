İsrail-Lübnan Çatışmaları Kızışıyor: 69 Ölü, 126 Yaralı
İsrail'in Lübnan'a yönelik hava saldırıları sonucunda en az 69 kişi hayatını kaybederken, 126 kişi de yaralandı. Beyrut'un güney banliyösünde bir alışveriş merkezi yakınında düzenlenen hava saldırısında ise 11 kişinin yaralandığı bildirildi.
BEYRUT, 3 Kasım (Xinhua) -- Hizbullah ile İsrail arasındaki çatışmalar şiddetlenirken, İsrail Lübnan'ın bazı bölgelerine yönelik saldırılarını sürdürüyor.
Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in cumartesi günü öğleden sonra Beyrut'un güney banliyölerinden Hadat'ta bir binaya düzenlediği hava saldırısında en az 11 kişinin yaralandığını açıkladı.
Yerel televizyon kanalı el-Cedid'in bildirdiğine göre hava saldırısı, bir alışveriş merkezi ve birkaç restoranın yakınındaki yoğun nüfuslu bir bölgede motosiklet satan bir dükkanı hedef aldı.
Yerel yetkililere göre İsrail'in cuma ve cumartesi sabahı Lübnan'ın doğusu ve güneyine düzenlediği hava saldırılarında en az 69 kişi hayatını kaybetti, 126 kişi de yaralandı.