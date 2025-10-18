Haberler

İsrail, Lübnan'a Saldırılara Devam Ediyor

İsrail, 2024'te varılan ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki Sur kentinde bir iş makinesine düzenlediği insansız hava aracı saldırısında bir kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Saldırının, Hizbullah'a ait bir altyapıyı hedef aldığı iddia edildi.

İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Sur kentinde bir iş makinesine insansız hava aracıyla düzenlediği saldırıda bir kişinin öldüğü belirtildi.

İsrail, 2024'te varılan ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarına bugün de devam etti.

Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, İsrail'e ait bir İHA, Sur'a bağlı Deyr Kifa-Kefr Dunin yolu üzerinde bir kepçeyi hedef aldı. Saldırıda bir kişi hayatını kaybetti.

Başka bir haberde ise İsrail ordusunun, Nebatiye'ye bağlı Mercaiyun bölgesindeki Kefr Kila ilçesinde bir mahalleye ateş açtığı belirtildi ancak ayrıntı verilmedi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise Lübnan'ın güneyinde bir iş makinesine saldırı düzenlendiği ve aracı kullanan kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken söz konusu kişinin Hizbullah üyesi olduğu iddia edildi.

Şahsın, İsrail ile Lübnan arasındaki mutabakatı ihlal ederek İsrail saldırılarında yerle bir edilen Lübnan'ın güneyinde Hizbullah altyapısını onarmak için faaliyet gösterdiği öne sürüldü.

Benzer durumlarda saldırıların devam edeceği tehdidinde bulunuldu.

İsrail ordusu, 16 Ekim'de de Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye, Sayda, Mercaiyun ve Bint Cubeyl ile doğusundaki Bekaa bölgesine bağlı Baalbek kentlerine 10 hava saldırısı düzenlemişti. Saldırılarda 11 kişi yaralanmıştı.

Ateşkes anlaşması 2024'te imzalandı

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı bir savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmış ve 19 kişi tutuklanmıştı.

Kasım 2024'te Hizbullah ile İsrail arasında sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen, İsrail'in bunu 4 bin 500'den fazla kez ihlal ettiği ve bu ihlaller sonucunda yüzlerce sivilin öldüğü ve yaralandığı bildirildi.

İsrail, ayrıca son savaşta ele geçirdiği 5 Lübnan tepesini halen işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

Kaynak: AA / Omar Alothmani - Güncel
