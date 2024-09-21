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İsrail Lübnan'a Saldırı Düzenledi: 180 Hizbullah Hedefi İmha Edildi

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İsrail Savunma Kuvvetleri, Lübnan'ın güneyinde düzenledikleri hava saldırılarında 180 hedefin ve binlerce fırlatma rampasının imha edildiğini açıkladı.

- İsrail : " Lübnan'ın güneyinde 180 Hizbullah hedefi imha edildi"

TEL AVİV - İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından Lübnan'ın güneyine düzenlenen saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, "İsrail savaş uçakları Lübnan'ın güneyinde son saatlerde yaklaşık 180 hedefi ve binlerce fırlatma rampasını imha etti" ifadeleri kullanıldı.

İsrail Lübnan'da saldırılarını sürdürüyor. İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından son saatlerde Lübnan'ın güneyine düzenlenen saldırılara ilişkin yapılan açıklamada, "İsrail savaş uçakları Lübnan'ın güneyinde son saatlerde yaklaşık 180 hedefi ve binlerce fırlatma rampasını imha etti" denildi.

Açıklamada ayrıca, "Lübnan'dan İsrail topraklarına yaklaşık 90 mermi fırlatıldığının tespit edildiği" aktarılarak, "İsrail ordusu Hizbullah'ın kabiliyetlerini ve terör altyapısını dağıtmak için operasyonlarına devam edecektir" ifadeleri kullanıldı.

İsrail Lübnan'a Saldırı Düzenledi: 180 Hizbullah Hedefi İmha Edildi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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