İsrail Lübnan'a hava saldırıları düzenledi

Güncelleme:
27 Kasım 2024'te varılan ateşkes anlaşmasına rağmen, İsrail savaş uçakları Lübnan'ın güney ve doğusundaki bölgelere hava saldırıları gerçekleştirdi. Saldırıların ardından can kaybı olup olmadığına dair resmi bir açıklama yapılmadı.

İsrail savaş uçakları, Lübnan'ın güneyi ile doğusundaki bölgelere hava saldırıları gerçekleştirdi.

İsrail, 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen Lübnan'a saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları, ülkenin güneyindeki Çarmak, Mahmhudiye, Zarariye, Ansar, Tuffahta, Beyseriyye, Rafi Dağı, Saced, Reyhan, Armata, Ceba, Tebne ve Vadi Bengol bölgelerini hedef aldı.

Lübnan'ın doğusundaki Batı Bekaa bölgesindeki Zalaya Vadisi'ne de 4 hava saldırısı düzenlendi.

Lübnan makamlarından saldırılarda can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Ateşkese rağmen İsrail'in saldırıları ve işgali sürüyor

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi binlerce kez ihlal ettiği bildirilmişti.

İsrail, Lübnan'da 8 Ekim 2023'ten sonra ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, ateşkesi ihlal eden İsrail'in 27 Kasım 2024 ile 27 Kasım 2025 tarihleri arasındaki bir yılda, ülkeye düzenlediği saldırılarda 335 kişinin hayatını kaybettiğini, 973 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan - Güncel
SDG'ye operasyon iddiasına Milli Savunma Bakanlığı'ndan yanıt

TSK konvoyları peş peşe Suriye'de görüntülendi, MSB'den açıklama geldi
