İsrail Lübnan'a Hava Saldırısı Düzenledi: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail'in bir kez daha ateşkesi ihlal ederek Lübnan'ın güneyinde bir araca düzenlediği hava saldırısında bir kişi hayatını kaybetti.

Lübnan haber ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail ordusuna ait insansız hava aracı (İHA) Lübnan'ın güneyindeki Kalaviye beldesinde bir araca hava saldırısı düzenledi.

Saldırıda bir kişi yaşamını yitirdi.

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki el-Musaylih bölgesini sabah saatlerinde savaş uçaklarıyla hedef aldığı saldırısı nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı.

NNA'da yer alan haberde ayrıca İsrail ordusunun düzenlediği saldırının, Kasım 2024'teki ateşkesten bu yana Lübnan'da bir ekonomi bölgesini hedef alan "en büyük hava saldırısı" olduğu ifade edilmişti.

Saldırıda savaş uçaklarının bölgeye çok sayıda füze attığı, şiddetli patlamalar ve ciddi sarsıntı yaşandığı aktarılmıştı.

Kısa süre içinde dozer ve ekskavatörlerin de olduğu 300'den fazla aracın kullanılmaz hale geldiği; endüstriyel tesislerde büyük yıkımın oluştuğu ve park halindeki çok sayıda aracın da hasar aldığı bilgisi paylaşılmıştı.

İsrail, Lübnan ile 27 Kasım 2024'te yaptığı ateşkes anlaşmasını neredeyse günlük düzenlediği saldırılarla ihlal ediyor.

Resmi verilere göre, İsrail anlaşmayı 4 bin 500'den fazla kez ihlal ederken, bu saldırılarda en az 283 kişi öldü, 630 kişi yaralandı.

Hizbullah ile İsrail arasında Ekim 2023'te başlayan kontrollü çatışmalar 2024'te şiddetlenmişti.

İsrail ordusunun Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi de yaralanmıştı.

Ayrıca, Lübnan'a yönelik kara saldırıları sırasında sınır hattındaki beldelere giren İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen bölgedeki 5 noktada işgalini sürdürüyor.