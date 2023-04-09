İsrail'le gerilimin yaşandığı Lübnan'da, Hamas ve Hizbullah'tan 'üst düzey' görüşme

İsrail ve Lübnan sınırında yaşanan yüksek tansiyonun ardından Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın, Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile görüştüğü bildirildi.

İsrail ve Lübnan sınırında yaşanan yüksek tansiyonun ardından Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın, Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile görüştüğü bildirildi.

Hizbullah'ın Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Hizbullah Genel Sekreteri Nasrallah, Lübnan'da bulunan Heniyye ve beraberindeki Filistinli gruplardan oluşan heyeti kabul etti.

Heniyye ile Nasrallah, "işgal altındaki Filistin'de meydana gelen önemli gelişmeler, Mescid-i Aksa'daki eylemler, Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ndeki yüksek tansiyonu" ele aldı.

Nasrallah, Heniyye ve beraberindeki heyete, "tüm Filistinli gruplarla işbirliğine hazır olduğunu" söyledi.

Hamas lideri Heniyye'nin, 5 Nisan'da "özel ziyaret" kapsamında başkent Beyrut'a geldiği ve ülkede bazı temaslarda bulunacağı açıklanmıştı.

Ziyaretten bir gün sonra İsrail ve Lübnan sınırında yaşanan askeri gerilim nedeniyle Heniyye, Beyrut'ta düzenlemeyi planladığı basın toplantısını güvenlik gerekçesiyle iptal etmişti.

Ne olmuştu?

İsrail polisinin, Mescid-i Aksa'daki Müslümanlara ses bombası, kauçuk kaplı mermi ve coplarla orantısız güç kullanarak, iki gece üst üste müdahale etmesi işgal altındaki Doğu Kudüs'te gerilimi tırmandırmıştı.

İsrail ordusu, 6 Nisan'da Lübnan'dan ülkenin kuzey bölgelerine bir dizi roket atıldığını duyurmuştu.

Acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı saldırılarda şarapnel isabet eden bir İsraillinin hafif, bir kişinin de sığınağa kaçarken yaralandığı bilgisini paylaşmıştı.

İsrail ordusu, roket saldırılarının, Hamas'ın Lübnan'da konuşlu unsurları tarafından düzenlendiğini iddia etmiş ve olanlardan Hamas ile Lübnan hükümetini sorumlu tutmuştu.

Ardından İsrail ordusu eş zamanlı olarak 7 Nisan'da, Lübnan'ın güneyi ve Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılar gerçekleştirmişti.

Lübnan Başbakanı Necib Mikati de bugün yaptığı açıklamada, Lübnan ordusunun roket fırlatılmasına dair gerçekleştirdiği soruşturmada elde edilen ilk bulgulara ilişkin, "Roketleri fırlatanlar, örgütlü bir taraf değil. Lübnanlı olmayan unsurlardır. Meselenin nedeninin de İsrail'in Filistin ve Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına yanıt vermek olduğu ortaya çıktı." demişti.