İsrail kurşunuyla ölen gazeteci Şirin'in adı yeni doğan Filistinli çocuklara verildi

Filistin'in işgal altındaki Bati Şeria ve Gazze Şeridi'nde yeni doğan çocuklara, İsrail askerlerince dün öldürülen Al Jazeera televizyonu muhabiri Şirin Ebu Akile'nin ismi veriliyor.

Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Nablus kentine bağlı Burin beldesi sakini Cemal Harbi İmran, AA'ya yaptığı açıklamada, yeni dünyaya gelen kız çocuğuna Şirin adını verdiğini söyledi.

Ebu Akile'nin ölüm haberiyle büyük bir kayıp yaşadıklarının farkına vardıklarını anlatan İmran, "Şirin Ebu Akile, uzun yıllardan beri alıştığımız bir ses idi. Özellikle de İsrail'in 2002 yılında Batı Şeria'yı işgali sırasında." diye konuştu.

Dün Al Jazeera'nın kadın muhabiri Şirin'in ölüm haberiyle uyandıktan 2 saat sonra eşinin doğum ameliyatına girdiğini dile getiren İmran, yeni dünyaya gelen kız çocuğuna Şirin adını vermekle kendilerini teselli etmeye çalıştıklarına işaret etti.

Filistinli baba, kızı Şirin'in tıpkı Ebu Akile gibi büyüdüğünde okuyup gazeteci olması temennisinde bulundu.

Nablus'un doğusundaki Balata Mülteci Kampı'nda esnaf olan Sair Duveykan da Filistinli gazeteci Şirin'in adını yeni doğmuş kızına verdi.

"Şirin Ebu Akile'nin sesiyle büyüdük. Ebu Akile'yi 2000 yılından ölümüne kadar ekranlarda izliyorduk." diyen Duveykan, yeni doğmuş kızının da Şirin gibi deneyimli bir gazeteci olması için kendisini teşvik edeceğini aktardı.

Uzun yıllardan beri İsrail ablukası altında tutulan Gazze Şeridi sakinlerinden Muhammed Ömer Musellem, dün dünyaya gelen kızına Şirin adını veren Filistinliler arasında yer aldı.

Henüz 25 yaşındaki Filistinli genç baba Musellem, "Şirin benim ilk çocuğumdur ve bu adı taşımasından dolayı gururluyum." dedi.

Deneyimli gazetecinin ölüm haberiyle tüm Filistinliler gibi kendisinin de oldukça etkilendiğini dile getiren Musellem, "Şirin Ebu Akile hepimizin takdirini hak eden bir isimdir. Çünkü uzun yıllar boyunca gazetecilik mesleğinde güzel işler yaptı." ifadelerini kullandı.

Gazzeli baba Musellem, ilk çocuğu olan Şirin'in başarılı bir gazeteci olması temennisinde bulundu.

Al Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile'nin öldürülmesi

Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun deneyimli saha muhabiri Şirin Ebu Akile (51), İsrail güçlerinin dün işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskını takip ettiği sırada, İsrail askerlerinin açtığı ateşle öldürülmüştü.

Görevini yaptığı sırada ve üzerinde "PRESS (basın)" yazılı çelik yelek giydiği halde, İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle vurularak başından yaralanan Ebu Akile yaşamını yitirmişti.

Ebu Akile'nin hayatını kaybettiği olayda yanında bulunan gazeteci Ali es-Sumudi de sırtından yaralanmıştı.